Звезда «Холостяка» рассказала о жизни после ДТП

Виктория Короткова , блогер и звезда шоу «Холостяк», в прошлом году сбила человека. Попавший под колеса ее автомобиля мужчина погиб.

Следствие не нашло вины Коротковой в происшествии — наезд предотвратить было невозможно. Но с момента аварии жизнь девушки кардинально изменилась.

Прошло много месяцев, прежде чем Виктория решилась дать первое интервью, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на Tatler.

Короткова настолько переживала, что потеряла сон. Она раз за разом прокручивала в памяти жуткое событие.

«Я была раздавлена. Ребята забрали у меня телефон, удалили приложения, чтобы ничего не мозолило глаза. Потому что все равно рефлекторно заходишь и смотришь. Так я отрезала себя от внешнего мира», — рассказала девушка.

Пришлось обращаться за помощью к докторам, а также к психологу.

Лечение помогло.

Но Виктория до сих пор не может заставить себя кресло и водить машину. А если ее путь лежит мимо места аварии, то Короткова с ужасом закрывает глаза.

Как ранее писал «Рамблер», 6 октября финалистка романтического реалити-шоу «Холостяк» с участием Егора Крида Виктория Короткова сбила насмерть человека на Кутузовском проспекте.

Как оказалось, она находилась за рулем автомобиля Mercedes-Benz G-класс (Gelandewagen).

Очевидцы сняли место аварии на видео. После аварии Виктория пребывала в шоке, после которого впала в истерику.