Дочь Урганта снялась в рекламе нетрадиционных пар 

Дочь Ивана Урганта Эрика живет и учится в Америке.
У нее есть близкий друг, ее сокурсник, афроамериканец Муса. Парень подрабатывает моделью, и привлек и ее к этому делу.
Вместе с ним Эрика снялась в новой рекламной кампании известного бренда одежды Jacquemus.
Новая коллекция бренда Jacquemus называется L’AMOUR — «любовь». Рекламную фотосессию ее создатели посвятили нетрадиционным парам — однополым или с разным цветом кожи, — сообщает «Комсомольская правда».
На снимках Эрика позирует в нижнем белье, а Мусса — с обнаженным торсом и джинсах с низкой посадкой. Фотографии получились весьма эротичными.
Как ранее писал «Рамблер», Эрика — дочь супруги Ивана Урганта Натальи Кикнадзе от первого брака. Несмотря на отсутствие кровного родства, шоумен считает девушку дочерью.