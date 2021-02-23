Дочь Урганта снялась в рекламе нетрадиционных пар 

Дочь Ивана Урганта Эрика живет и учится в Америке.

У нее есть близкий друг, ее сокурсник, афроамериканец Муса. Парень подрабатывает моделью, и привлек и ее к этому делу.

Вместе с ним Эрика снялась в новой рекламной кампании известного бренда одежды Jacquemus.

Новая коллекция бренда Jacquemus называется L’AMOUR — «любовь». Рекламную фотосессию ее создатели посвятили нетрадиционным парам — однополым или с разным цветом кожи, — сообщае т «Комсомольская правда».

На снимках Эрика позирует в нижнем белье, а Мусса — с обнаженным торсом и джинсах с низкой посадкой. Фотографии получились весьма эротичными.