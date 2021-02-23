Садальский рассказал, каким был Мягков на самом деле 

Станислав Садальский
в инстаграме посвятил большой пост памяти народного артиста РФ Андрея Мягкова
.
Мягкова считали человеком необщительным и замкнутым, он не был любителем тусовок, не делился своими проблемами и никогда не просил о помощи.
Садальский объясняет, что это происходило не из-за мизантропии, не из-за гордыни, а оттого, что тот был «настоящим ленинградцем — самодостаточным и очень интеллигентным».
«В нем жила главная чеховская черта — никого не тревожить своими бедами, беречь покой других».
Мягков, оказывается, был талантливым художником.
«Андрей очень хорошо рисовал. У него есть изумительные портреты Ефремова, Волчек. Последний он подарил Галине Борисовне, я его видел».
Покойный актер состоял в родстве с известным певцом Эдуардом Хилем
, который в юности собирался стать художником, и учился в Ленинградском полиграфическом техникуме, где преподавали родители Мягкова.
«Они оба — дети войны. Эдуард попал в детский дом под Уфой при эвакуации детей из Смоленска. Очень голодал. Когда родители отыскали его, он был в состоянии глубокой дистрофии и не мог ходить.
Андрей — блокадный ребенок, три самых страшных года пережил с родителями в Ленинграде. Когда блокаду сняли, и семьи стали эвакуироваться по воде, случилась история, которую Андрей помнил всегда. Он с папой сел в катер, а маме с сестрой не хватило места. Тогда они всей семьей решили остаться на берегу и дождаться следующего. На их глазах посередине Невы отплывший катер разбомбило прямым попаданием…»
Сам же Мягков, по словам актера, считал себя счастливым, так как у него была его любимая жена Ася (актриса Анастасия Вознесенская
), живопись и книги.
Как ранее писал
«Рамблер», народный артист РСФСР Андрей Мягков умер 18 февраля на 83-м году жизни. СМИ называли причиной его смерти острую сердечную недостаточность.
Мягкова похоронили на Аллее актерской славы Троекуровского кладбища Москвы. На его доме на улице Генерала Ермолова планируют повесить мемориальную доску.
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