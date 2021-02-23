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Садальский рассказал, каким был Мягков на самом деле 

Ирина Лебедева 1 час назад
Садальский рассказал, каким был Мягков на самом деле
Фото: РИА Новости
Станислав Садальский в инстаграме посвятил большой пост памяти народного артиста РФ Андрея Мягкова.
Мягкова считали человеком необщительным и замкнутым, он не был любителем тусовок, не делился своими проблемами и никогда не просил о помощи.
Садальский объясняет, что это происходило не из-за мизантропии, не из-за гордыни, а оттого, что тот был «настоящим ленинградцем — самодостаточным и очень интеллигентным».

«В нем жила главная чеховская черта — никого не тревожить своими бедами, беречь покой других».

Мягков, оказывается, был талантливым художником.

«Андрей очень хорошо рисовал. У него есть изумительные портреты Ефремова, Волчек. Последний он подарил Галине Борисовне, я его видел».

Покойный актер состоял в родстве с известным певцом Эдуардом Хилем, который в юности собирался стать художником, и учился в Ленинградском полиграфическом техникуме, где преподавали родители Мягкова.

«Они оба — дети войны. Эдуард попал в детский дом под Уфой при эвакуации детей из Смоленска. Очень голодал. Когда родители отыскали его, он был в состоянии глубокой дистрофии и не мог ходить.

Андрей — блокадный ребенок, три самых страшных года пережил с родителями в Ленинграде. Когда блокаду сняли, и семьи стали эвакуироваться по воде, случилась история, которую Андрей помнил всегда. Он с папой сел в катер, а маме с сестрой не хватило места. Тогда они всей семьей решили остаться на берегу и дождаться следующего. На их глазах посередине Невы отплывший катер разбомбило прямым попаданием…»

Сам же Мягков, по словам актера, считал себя счастливым, так как у него была его любимая жена Ася (актриса Анастасия Вознесенская), живопись и книги.
Как ранее писал «Рамблер», народный артист РСФСР Андрей Мягков умер 18 февраля на 83-м году жизни. СМИ называли причиной его смерти острую сердечную недостаточность.
Мягкова похоронили на Аллее актерской славы Троекуровского кладбища Москвы. На его доме на улице Генерала Ермолова планируют повесить мемориальную доску.
Видео дня. Путин поздравил российских военных с Днём защитника Отечества
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Эдуард Хиль , Станислав Садальский , Андрей Мягков , Анастасия Вознесенская
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