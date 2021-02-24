Молодая жена Петросяна устроила скандал из-за Степаненко

32-летняя супруга известного ведущего Евгения Петросяна не смогла сдержать эмоций на публике. Так журналистам удалось немного пообщаться молодой мамой, которая пожаловала в театр «Модерн» на премьеру спектакля Юрия Грымова «Женитьба».

По завершении мероприятия Брухунову на выходе буквально атаковали любопытные журналисты. Правда сама уроженка Тулы всяческим образом игнорировала все вопросы в свой адрес. Молчание Татьяны продолжалось ровно до того момента, пока один из осмелевших корреспондентов не напомнил ей о внешнем сходстве с бывшей женой Евгения Вагановича Еленой Степаненко

«Это хамство!» — выкрикнула Брухунова и со всех ног побежала от корреспондента "Дни.ру" в сторону ожидающего ее автомобиля такси.

Впрочем, возлюбленная Петросяна уже не первый раз горячо реагирует на вопросы журналистов и даже собственных подписчиков. Смена темперамента с милой и всегда улыбающейся помощницей юмориста произошла вскоре после того, как артист оформил официальный развод с Еленой Степаненко. По всей видимости, Татьяна тогда наконец осознала, что в ее жизни произошли по-настоящему большие перемены.