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Обнародованы доходы известных телеведущих 

Ирина Лебедева 1 час назад
Обнародованы доходы известных телеведущих
Фото: РИА Новости
Масляков, Симоньян, Шейнин, Малахов, Соловьев — телеведущие — миллионеры
Масштабы их доходов впечатляют.
Александр Масляков, бессменный ведущий и основатель «Клуба веселых и находчивых» (КВН), — вне конкуренции.
Его ежегодный заработок составляет порядка 500 млн рублей, — рассказывают ura.news. И это — оплата только лишь за новые выпуски программ.
Маргарита Симоньян, директор телеканала RT, за год зарабатывает вдвое меньшую сумму — около 250 млн рублей.
Артем Шейнин, ведущий политического шоу «Время покажет» на Первом канале, со своими 100 млн рублей — на третьем месте.
Андрей Малахов «стоит» 90 млн рублей в год. Эти деньги приносит ему собственное шоу на канале «Россия-1». Но у него еще есть интернет-издания.
Завершает пятерку миллионеров телеведущий Владимир Соловьев с заработком в 52 млн рублей. Очень неплохо, но — в 10 раз меньше, чем у Маслякова.
Как ранее писал «Рамблер», недавно телеведущая Ксения Бородина призвала получающих 20 тысяч рублей в месяц россиян винить в этом исключительно себя.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Александр Масляков , Андрей Малахов , Маргарита Симоньян , Владимир Соловьев , Ксения Бородина , Артем Шейнин , Russia Today
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