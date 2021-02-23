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Зверев показал свой портрет из «дембельского альбома» 

Ирина Лебедева 17 минут назад
Зверев показал свой портрет из «дембельского альбома»
Фото: ТАСС
Звездный стилист, шоумен и певец Сергей Зверев, между прочим, служил в армии. В частях ПВО.
Зверев в инстаграме разместил свой портрет.
Совсем юный и очень красивый молодой боец в кителе, при погонах и нагрудных знаках.
Что удивительно, подстрижен не коротко, хотя еще не «дед».

«Я на фото в первый год моей службы в рядах Советской Армии», — написал Сергей. И поздравил всех с 23 февраля.

Надо сказать, что нынешний 57-летний король гламура в том мальчике вполне узнаваем.
Если только не сосредотачиваться на ярких нарядах, да не обращать внимание на корону на голове.
Фолловеры, однако, приятно удивлены.

«Я в шоке, и не узнала бы. И не знала, что служили. Моё уважение только растет…Просто браво».

Как ранее писал «Рамблер», силист Сергей Зверев заявил о намерении баллотироваться в Государственную Думу РФ.
Судьбоносное решение он принял после поездки по Бурятии.
Видео дня. Путин поздравил российских военных с Днём защитника Отечества
Шоу-бизнес , Сергей Зверев , Госдума
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