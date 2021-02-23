Зверев показал свой портрет из «дембельского альбома» 

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Звездный стилист, шоумен и певец Сергей Зверев , между прочим, служил в армии. В частях ПВО.

Зверев в инстаграме разместил свой портрет.

Совсем юный и очень красивый молодой боец в кителе, при погонах и нагрудных знаках.

Что удивительно, подстрижен не коротко, хотя еще не «дед».

«Я на фото в первый год моей службы в рядах Советской Армии», — написал Сергей. И поздравил всех с 23 февраля.

Надо сказать, что нынешний 57-летний король гламура в том мальчике вполне узнаваем.

Если только не сосредотачиваться на ярких нарядах, да не обращать внимание на корону на голове.

Фолловеры, однако, приятно удивлены.

«Я в шоке, и не узнала бы. И не знала, что служили. Моё уважение только растет…Просто браво».

Как ранее писал «Рамблер», силист Сергей Зверев заявил о намерении баллотироваться в Государственную Думу РФ

Судьбоносное решение он принял после поездки по Бурятии.