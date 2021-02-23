Нагиев признал службу в армии зря потраченным временем

В канун Дня защитника отечества Дмитрий Нагиев дал «Аргументам и фактам» интервью. Конечно, были вопросы по тематике Вооруженных сил и конкретно взаимоотношений самого актера и армии.

Кстати, срочную Нагиев отслужил. Правда, этим не гордится. Вспоминает эти годы «как бесцельно потраченное время».

«Может быть, именно это дало мне некую закалку. Но, вероятно, эту самую закалку можно получить в спорте, а ещё лучше — в библиотеке или другими путями», — констатирует Дмитрий.

В семье популярного актера и телеведущего Дмитрия Нагиева оба деда воевали в Великую Отечественную. Дмитрий считает их воплощением настоящей мужественности.

«И дед Захар, мамин папа, он дважды был ранен, и дед Николай — дедушка по папиной линии. Они оба были очень сложные люди, про войну не рассказывали. Я не думаю, что, когда они воевали за наше светлое будущее, они его себе таким рисовали».

Что же касается сегодняшних дней, то телеведущий хочет напомнить всем тем, кто выбрал для себя военную стезю, что они — часть народа, вышли из народа и должны его защищать.

«Хочу пожелать, чтобы наша армия никогда не получала приказов выходить против народа. Армия, выходящая против своего народа, — это мёртвая армия, это армия мертвецов. Это белые ходоки, потому что этот народ изо всех своих сил работает, чтобы армию одеть и обуть. Я желаю нашей армии никогда не участвовать в настоящих военных действиях, чтобы только мирное небо было над всеми нами. Я желаю нашей армии быть сытой, одетой», — заявил Нагиев.

Как ранее писал «Рамблер», актер и телеведущий Дмитрий Нагиев на своей странице в Instagram признался в ненависти к 8 марта.

Нагиев пожелал своим подписчицам, чтобы «рядом был мужчина, который не ждёт одного дня, а делает праздник из всей жизни».