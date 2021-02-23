Бородина показала серьги за полмиллиона рублей 

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Ксения Бородина совсем недавно сурово критиковала тех жителей России , которые живут на зарплату в 20 тысяч рублей.

По мнению теледивы, эти люди сами виноваты в своем финансовом неблагополучии. Жить несчастливо и на копейки — это их собственный выбор.

Ну а выбор Ксении — жить хорошо на большую зарплату. Иметь возможность баловать себя нарядами и драгоценностями.

В сторис инстаграма Бородина показала образ в зеленом. На телеведущей пиджак изумрудного цвета, в ушах серьги с зелеными камнями.

«Мы уже на съемочной площадке. Я сегодня в своем любимом зеленом цвете», — написала она.

И игриво поинтересовалась у подписчиков: подходит ли ей зеленый цвет?

Журналисты портала ura.news нашли в каталогах ювелирных изделий сережки бренда Van Cleef & Arpels. На сайте фирмы есть две похожие модели. Vintage Alhambra стоят 356 тысяч рублей, Magic Alhambra — 467 тысяч рублей.

Как ранее сообщал «Рамблер», Ксения Бородина с 2004 года вела телепроект «Дом-2» на телеканале ТНТ. Шоу закрыли в конце 2020 года.

После этого зарплата Бородиной на ТНТ сократилась вдвое.

За работу в шоу «Бородина против Бузовой» Ксения, по данным СМИ, получает чуть больше миллиона рублей в месяц.

Отмечается, что примерно такую же сумму Бородина может заработать, разместив три рекламных поста в своем Instagram.