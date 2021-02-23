Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Бородина показала серьги за полмиллиона рублей 

Ирина Лебедева 1 час назад
Бородина показала серьги за полмиллиона рублей
Фото: Instagram
Ксения Бородина совсем недавно сурово критиковала тех жителей России, которые живут на зарплату в 20 тысяч рублей.
По мнению теледивы, эти люди сами виноваты в своем финансовом неблагополучии. Жить несчастливо и на копейки — это их собственный выбор.
Ну а выбор Ксении — жить хорошо на большую зарплату. Иметь возможность баловать себя нарядами и драгоценностями.
В сторис инстаграма Бородина показала образ в зеленом. На телеведущей пиджак изумрудного цвета, в ушах серьги с зелеными камнями.

«Мы уже на съемочной площадке. Я сегодня в своем любимом зеленом цвете», — написала она.

И игриво поинтересовалась у подписчиков: подходит ли ей зеленый цвет?
Журналисты портала ura.news нашли в каталогах ювелирных изделий сережки бренда Van Cleef & Arpels. На сайте фирмы есть две похожие модели. Vintage Alhambra стоят 356 тысяч рублей, Magic Alhambra — 467 тысяч рублей.
Как ранее сообщал «Рамблер», Ксения Бородина с 2004 года вела телепроект «Дом-2» на телеканале ТНТ. Шоу закрыли в конце 2020 года.
После этого зарплата Бородиной на ТНТ сократилась вдвое.
За работу в шоу «Бородина против Бузовой» Ксения, по данным СМИ, получает чуть больше миллиона рублей в месяц.
Отмечается, что примерно такую же сумму Бородина может заработать, разместив три рекламных поста в своем Instagram.
Видео дня. Путин поздравил российских военных с Днём защитника Отечества
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Ксения Бородина
Читайте также
Новости партнеров
Видео
НАСА показало видео посадки ровера на Марс
03:25
НАСА показало видео посадки ровера на Марс
Наука и техника
Путин и Лукашенко прокатились на горных лыжах и снегоходах в Сочи и попали на видео
02:32
Путин и Лукашенко прокатились на горных лыжах и снегоходах в Сочи и попали на видео
В мире Политика
Спасение застрявших на льдине детей сняли на видео
00:53
Спасение застрявших на льдине детей сняли на видео
Общество Происшествия
Работники гипермаркета попытались остановить буйного покупателя и попали на видео
00:37
Работники гипермаркета попытались остановить буйного покупателя и попали на видео
Общество Происшествия
Замёрзший Ниагарский водопад сняли на видео
01:38
Замёрзший Ниагарский водопад сняли на видео
В мире
Прорыв газопровода в Качканаре сняли на видео
01:01
Прорыв газопровода в Качканаре сняли на видео
Происшествия
Видео с места крушения самолета в Мексике
01:02
Видео с места крушения самолета в Мексике
Происшествия
Видео с блогером, облившим Инстасамку зеленкой
04:35
Видео с блогером, облившим Инстасамку зеленкой
Шоу-бизнес
Перевоз целого дома по улицам в США сняли на видео
01:08
Перевоз целого дома по улицам в США сняли на видео
В мире
Видео полета на истребителе Boeing «F-15EX»
00:56
Видео полета на истребителе Boeing «F-15EX»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение