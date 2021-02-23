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Фирсов сменил замки в квартире Легкоступовой 

Ирина Лебедева 1 час назад
Фирсов сменил замки в квартире Легкоступовой
Фото: Instagram
Наследники Валентины Легкоступовой — ее вдовец и родственники — находятся в крайне неприязненных отношениях.
В большой степени этому способствует поведение Юрия Фирсова.
Адвокат Сергей Жорин рассказал, что тот вскрыл замки в квартире покойной певицы, поставил свои, новые, и просто не пускает туда других наследников.

"Удивительно, что Юрий Фирсов всех обвиняет в непорядочности — детей Валентины Легкоступовой, ее маму, а теперь уже чуть ли не Следственный комитет. При этом, прожив в браке с покойной супругой всего сорок дней, он первый прибежал к нотариусу для получения свидетельства о вступлении в наследство и через час после получения свидетельства уже вскрыл замки в квартире покойной жены, поставил новые свои замки и заявил, что он будет там жить", — рассказал он РЕН ТВ.

По словам Жорина, Юрий Фирсов также претендует на все имущество, денежные средства и права на песни Валентины Легкоступовой.
При этом общая стоимость наследственной массы составляет примерно 10 млн рублей.
Как ранее писал «Рамблер», Легкоступова скончалась 14 августа на 55-м году жизни.
Дочь певицы Анетта Бриль рассказала, что перед смертью ее мать находилась в больнице в состоянии комы.
За несколько дней до этого артистка и ее супруг Юрий Фирсов попали в наркологическую клинику в состоянии сильного алкогольного опьянения.
У певицы обнаружили черепно-мозговую травму и множество синяков. Тело Легкоступовой кремировали.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Анетта Бриль , Сергей Жорин , Юрий Фирсов , СКР , РЕН ТВ
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