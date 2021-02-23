Фирсов сменил замки в квартире Легкоступовой 

Наследники Валентины Легкоступовой — ее вдовец и родственники — находятся в крайне неприязненных отношениях.

В большой степени этому способствует поведение Юрия Фирсова

Адвокат Сергей Жорин рассказал, что тот вскрыл замки в квартире покойной певицы, поставил свои, новые, и просто не пускает туда других наследников.

"Удивительно, что Юрий Фирсов всех обвиняет в непорядочности — детей Валентины Легкоступовой, ее маму, а теперь уже чуть ли не Следственный комитет. При этом, прожив в браке с покойной супругой всего сорок дней, он первый прибежал к нотариусу для получения свидетельства о вступлении в наследство и через час после получения свидетельства уже вскрыл замки в квартире покойной жены, поставил новые свои замки и заявил, что он будет там жить", — рассказал он РЕН ТВ.

По словам Жорина, Юрий Фирсов также претендует на все имущество, денежные средства и права на песни Валентины Легкоступовой.

При этом общая стоимость наследственной массы составляет примерно 10 млн рублей.

Как ранее писал «Рамблер», Легкоступова скончалась 14 августа на 55-м году жизни.

Дочь певицы Анетта Бриль рассказала, что перед смертью ее мать находилась в больнице в состоянии комы.

За несколько дней до этого артистка и ее супруг Юрий Фирсов попали в наркологическую клинику в состоянии сильного алкогольного опьянения.

У певицы обнаружили черепно-мозговую травму и множество синяков. Тело Легкоступовой кремировали.