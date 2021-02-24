Волочкова сняла на видео парализованного отца 

Отец Анастасии Волочковой много лет находится в одном из пансионатов Санкт-Петербурга . В возрасте 60 лет мужчина перенес инсульт и с тех пор почти не разговаривает и прикован к инвалидному креслу. Тем не менее балерина поддерживает отношения с отцом.

Так, например, в честь 23 Февраля Волочкова позвонила папе по видеосвязи и поздравила его с праздником. Тот, в свою очередь, сумел поблагодарить дочь и поинтересоваться, как у нее дела.

«Я тебя от души поздравляю, папа. Я тебя очень люблю и надеюсь, что вы там как-нибудь отмечаете. У меня сейчас спектакли идут подряд. За последний месяц четыре раза, начиная с дня рождения. Я счастлива, я в работе и у меня все вот как-то так — классно», — отметила Анастасия Волочкова, которая в этот момент умудрилась и себя, и отца снять на другой телефон.

Балерина подчеркнула, что отец является для нее самым главным мужчиной в жизни. Она очень переживает из-за того, что у него нет возможности вести полноценный образ жизни.

«Поздравила главного мужчину моей жизни — папу. Папа не говорит уже 12 лет, но мы понимаем друг друга без слов», — написала Анастасия Юрьевна.