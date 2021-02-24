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Волочкова сняла на видео парализованного отца 

Экспресс газета и ещё 1 4 часа назад
Волочкова сняла на видео парализованного отца
Фото: Экспресс газета
Отец Анастасии Волочковой много лет находится в одном из пансионатов Санкт-Петербурга. В возрасте 60 лет мужчина перенес инсульт и с тех пор почти не разговаривает и прикован к инвалидному креслу. Тем не менее балерина поддерживает отношения с отцом.
Так, например, в честь 23 Февраля Волочкова позвонила папе по видеосвязи и поздравила его с праздником. Тот, в свою очередь, сумел поблагодарить дочь и поинтересоваться, как у нее дела.

«Я тебя от души поздравляю, папа. Я тебя очень люблю и надеюсь, что вы там как-нибудь отмечаете. У меня сейчас спектакли идут подряд. За последний месяц четыре раза, начиная с дня рождения. Я счастлива, я в работе и у меня все вот как-то так — классно», — отметила Анастасия Волочкова, которая в этот момент умудрилась и себя, и отца снять на другой телефон.

Балерина подчеркнула, что отец является для нее самым главным мужчиной в жизни. Она очень переживает из-за того, что у него нет возможности вести полноценный образ жизни.
«Поздравила главного мужчину моей жизни — папу. Папа не говорит уже 12 лет, но мы понимаем друг друга без слов», — написала Анастасия Юрьевна.
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Шоу-бизнес , Ситуация в мире , Австрия , Дания , Краснодар , Краснодарский Край
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