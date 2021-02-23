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Москва

Видео с блогером, облившим Инстасамку зеленкой 

Вадим Дроздов 55 минут назад
22 февраля обливший зелёнкой Дарью «Инстасамку» Зотееву блогер по фамилии Шалыгин рассказал, что таким образом заступился за свою девушку-визажиста.
Накануне Инстасамка устроила скандал, обругала матом, выкинула вещи и выгнала из дома визажисток, которые опоздали к ней на встречу.
21 февраля Инстасамку облили зеленкой.
«Только что ко мне подбежал какой-то человек и возле офиса вылил на меня зеленку», — поделилась она в историях в социальной сети Инстаграм. В зеленке у девушки оказались лицо, руки, куртка и ботинки.
Зотееву пародирует Настя Ивлеева и осуждает Клава Кока, а создатели мульфильмов вырезают ее озвучку из «Стопроцентного волка».
Шоу-бизнес , Видео , Клава Кока
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