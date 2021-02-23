Видео с блогером, облившим Инстасамку зеленкой 

22 февраля обливший зелёнкой Дарью «Инстасамку» Зотееву блогер по фамилии Шалыгин рассказал, что таким образом заступился за свою девушку-визажиста.

Накануне Инстасамка устроила скандал, обругала матом, выкинула вещи и выгнала из дома визажисток, которые опоздали к ней на встречу.

21 февраля Инстасамку облили зеленкой.

«Только что ко мне подбежал какой-то человек и возле офиса вылил на меня зеленку», — поделилась она в историях в социальной сети Инстаграм. В зеленке у девушки оказались лицо, руки, куртка и ботинки.