Дочь Заворотнюк призналась, что иногда завидует звездам 

Анна Заворотнюк попросила своих подписчиков ответить, расстраивались ли они когда-либо, разглядывая инстаграмы известных людей.
Почти все признались, что такое бывало. Анна честно написала, что и она — не исключение.
«Вчера я устроила опрос в сторис и одним из моих вопросов было: «расстраиваетесь ли вы по поводу своей внешности или жизни, когда смотрите чужие профили в Инстаграм?" И 85% процентов из ответивших, испытывали эти чувства. И я вас прекрасно понимаю, потому что сама иногда ловлю себя на таких же мыслях.
Смотря на страницы блогеров, звёзд, моделей и тд, приходят мысли типа „ну как можно быть настолько идеальной?“, „почему я не могу столько путешествовать?“, „почему я так мало зарабатываю?“ и „почему моя жизнь настолько скучна?“. Хоть мы и понимаем, что Инстаграм это всего лишь картинка идеальной жизни, но тем не менее терзаем, не любим и виним самих себя в том, что у нас не так».
Однако следует понимать, сообщила Анна, что беды и проблемы есть у каждого человека.
Просто, как правило, напоказ это не выкладывают. Инстаграм — «это всего лишь картинка идеальной жизни», и разумным будет радоваться тому, что человек уже имеет сейчас, ставить себе цели и идти к их достижению.
Как ранее писал «Рамблер», Анна не любит говорить о семейных делах, но общаясь с фолловерами в аккаунте, она все-таки решила ответить на вопрос, который касался ее матери.
Анна откровенно сказала, что состояние актрисы довольно тяжелое, но они делают все для того, чтобы ей стало лучше. Она выразила надежду, что им удастся победить рак.