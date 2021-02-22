Дочь Заворотнюк призналась, что иногда завидует звездам 

Анна Заворотнюк попросила своих подписчиков ответить, расстраивались ли они когда-либо, разглядывая инстаграмы известных людей.

Почти все признались, что такое бывало. Анна честно написала, что и она — не исключение.

«Вчера я устроила опрос в сторис и одним из моих вопросов было: «расстраиваетесь ли вы по поводу своей внешности или жизни, когда смотрите чужие профили в Инстаграм?" И 85% процентов из ответивших, испытывали эти чувства. И я вас прекрасно понимаю, потому что сама иногда ловлю себя на таких же мыслях.

Смотря на страницы блогеров, звёзд, моделей и тд, приходят мысли типа „ну как можно быть настолько идеальной?“, „почему я не могу столько путешествовать?“, „почему я так мало зарабатываю?“ и „почему моя жизнь настолько скучна?“. Хоть мы и понимаем, что Инстаграм это всего лишь картинка идеальной жизни, но тем не менее терзаем, не любим и виним самих себя в том, что у нас не так».

Однако следует понимать, сообщила Анна, что беды и проблемы есть у каждого человека.

Просто, как правило, напоказ это не выкладывают. Инстаграм — «это всего лишь картинка идеальной жизни», и разумным будет радоваться тому, что человек уже имеет сейчас, ставить себе цели и идти к их достижению.

Как ранее писал «Рамблер», Анна не любит говорить о семейных делах, но общаясь с фолловерами в аккаунте, она все-таки решила ответить на вопрос, который касался ее матери.