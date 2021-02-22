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Садальский выложил в сеть архивные фотографии Градовой 

Ирина Лебедева 1 час назад
Садальский показал архивные фотографии Градовой
Фото: Instagram
Екатерины Градовой, знаменитой радистки Кэт, не стало 22 февраля. Родные, друзья, коллеги, поклонники оплакивают утрату и выражают соболезнования Марии Мироновой, дочери покойной актрисы.
Станислав Садальский очень тепло написал о Градовой на своей страничке в инстаграме. Актер выложил коллаж из архивных фотографий: Градова с Высоцким, Градова с дочкой и внуком…

«Какое печальное начало года у нас, что ни день, то удар новостной плетью. Сегодня не стало Екатерины Градовой. И сказать нечего, кроме слов поддержки Маше. Совсем недавно она снова стала мамой, подарив второго внука Кате. Столько радости было…

Таня Васильева — сокурсница Кати, они вместе учились у выдающегося педагога, Василия Петровича Маркова, среди учеников которого, кстати, и Андрей Мягков, и Олег Ефремов, и Михаил Козаков.

Таня считает, что легендарная роль в «17 мгновениях» стала для Кати губительной — после нее ставить планку выше уже было невозможно.

А она и не пыталась. Снималась, правда, очень мало и очень недолго: всего 4 фильма. «Место встречи» стала ее последней работой. Хотя считаю, что гражданка Волокушина в паре с Ручечником — два бриллианта нашей картины…»

Подписчики разделяют скорбь Садальского.

«Уходят, уходят, уходят замечательные, настоящие артисты старой школы…очень жаль».

Как ранее сообщал «Рамблер», в ночь на Новый год Народную артистку СССР Нину Сазонову избил родной сын, написал на своей странице в Instagram актер Станислав Садальский. О трагедии в семье актрисы он рассказал в день ее рождения.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Олег Ефремов , Василий Марков , Нина Сазонова , Мария Миронова , Станислав Садальский , Андрей Мягков , Михаил Козаков
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