Садальский показал архивные фотографии Градовой

«Какое печальное начало года у нас, что ни день, то удар новостной плетью. Сегодня не стало Екатерины Градовой. И сказать нечего, кроме слов поддержки Маше. Совсем недавно она снова стала мамой, подарив второго внука Кате. Столько радости было…