Садальский показал архивные фотографии Градовой

«Какое печальное начало года у нас, что ни день, то удар новостной плетью. Сегодня не стало Екатерины Градовой. И сказать нечего, кроме слов поддержки Маше. Совсем недавно она снова стала мамой, подарив второго внука Кате. Столько радости было…
Таня Васильева — сокурсница Кати, они вместе учились у выдающегося педагога, Василия Петровича Маркова, среди учеников которого, кстати, и Андрей Мягков, и Олег Ефремов, и Михаил Козаков.
Таня считает, что легендарная роль в «17 мгновениях» стала для Кати губительной — после нее ставить планку выше уже было невозможно.
А она и не пыталась. Снималась, правда, очень мало и очень недолго: всего 4 фильма. «Место встречи» стала ее последней работой. Хотя считаю, что гражданка Волокушина в паре с Ручечником — два бриллианта нашей картины…»
«Уходят, уходят, уходят замечательные, настоящие артисты старой школы…очень жаль».