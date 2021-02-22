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Супруга Николаева потеряла близкого человека 

Ирина Лебедева 30 минут назад
У Проскуряковой умерла бабушка
Фото: Instagram
У Юлии Проскуряковой большое горе. От коронавируса скончалась ее родная бабушка.
Все, что успела Юля — поговорить с ней по телефону незадолго до ее смерти.
О потере Проскурякова рассказала в инстаграме, там же выложила совместную фотографию с бабушкой.

«Сегодня утром в Екатеринбурге, в больнице, от ковида… умерла моя любимая баба Шура…ей было 86 лет…Бабушка меня очень любила, всю жизнь проработала в санэпидемстанции, ветеран труда и дитя войны…Так получилось, что я успела поговорить с ней по телефону перед смертью и сказать ей, как сильно я её люблю… бабушка была очень хорошим и добрым человеком, очень светлым… всё лучшее, что было у меня в детстве связанно именно с ней…»

Микроблог заполнили слова поддержки и соболезнования. Многие подписчики поделились и своими переживаниями — в эпоху пандемии им также приходилось терять своих близких.
Как ранее писал «Рамблер», Игорь Николаев и Юлия Проскурякова считаются одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса.
Они поженились десять лет назад, а теперь воспитывают четырехлетнюю дочь Веронику.
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Шоу-бизнес , Игорь Николаев , Юлия Проскурякова
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