Группа Daft Punk распалась

Французский музыкальный электронный дуэт Daft Punk распался после 28 лет карьеры, сообщает Pitchfork.

На завершение карьеры намекнули сами музыканты, выпустив 8-минутное видео с названием «Эпилог» с отрывком из их фильма Electroma 2006 года.

Представитель группы Кэтрин Фразье подтвердила распад коллектива, но не объяснила причину ухода музыкантов со сцены.

Группу Daft Punk Тома Бангальтер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо основали в Париже в 1993 году. Дебютный альбом выступавших в костюмах роботов музыкантов под названием Homework вышел в 1997 году. Четвертый и последний альбом коллектива Random Access Memories вышел в 2013 году.