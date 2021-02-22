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Daft Punk распались 

Газета.Ru и ещё 3 41 минуту назад
Группа Daft Punk распалась
Фото: AP
Французский музыкальный электронный дуэт Daft Punk распался после 28 лет карьеры, сообщает Pitchfork.
На завершение карьеры намекнули сами музыканты, выпустив 8-минутное видео с названием «Эпилог» с отрывком из их фильма Electroma 2006 года.
Представитель группы Кэтрин Фразье подтвердила распад коллектива, но не объяснила причину ухода музыкантов со сцены.
Группу Daft Punk Тома Бангальтер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо основали в Париже в 1993 году. Дебютный альбом выступавших в костюмах роботов музыкантов под названием Homework вышел в 1997 году. Четвертый и последний альбом коллектива Random Access Memories вышел в 2013 году.
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