Вдову Грачевского призвали смириться со смертью мужа

Молодая вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская пока не может принять его безвременный уход. 36-летняя женщина часто бывает на могиле покойного мужа, публикует снимки оттуда в Instagram, давая понять, как ей тяжело в эти первые месяцы после смерти Бориса Грачевского.

Екатерина довольно часто показывает в Сети и архивные фотографии Бориса Юрьевича. На этот раз вдова Грачевского показала снимок, на котором запечатлена вместе с ныне покойным мужем. На фото счастливые супруги дурачатся и корчат смешные рожицы.

«Только мы могли быть как дети… Только мы могли радоваться каждому дню как подарку… Только ты сделал меня счастливой», — подписала снимок Екатерина Белоцерковская.

Подписчики молодой женщины сочувствуют ее горю, но вместе с тем призывают смириться и отпустить покойного мужа.