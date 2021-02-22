Дрожжина скупала квартиры смолоду

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По ее словам, Наталья еще в давние годы имела две квартиры в доме, построенным специально для деятелей искусства.

Она была соседкой солиста Большого театра Бориса Буряце, близкого друга Галины Брежневой рассказывает teleprogramma.pro При этом у семьи самого Спартака Мишулина в этом же доме была всего лишь двухкомнатная квартира.

Карина предполагает, что Дрожжина смогла воспользоваться каким-то удачным моментом чтобы приобрести жилплощадь в элитном доме.

Как ранее писал «Рамблер», появилась информация о том, что актриса Наталья Дрожжина на деле не носит звания заслуженной артистки России и не занимает должность проректора в Академии управления МВД

Разоблачения прозвучали в эфире программы "Пусть говорят", где одна из гостей, бывшая сотрудница Академии управления МВД, заявила, что Дрожжина никогда не работала в вузе, а только посещала его мероприятия.

Также было сказано, что никто не видел документа о присвоении Дрожжиной звания Заслуженной артистки.