Эпатажный шоумен и знаменитая спортсменка вновь связали себя узами брака.

Ходили слухи, что они планировали роспись 23-го февраля, поскольку именно 23 февраля 2008 года они в первый раз стали мужем и женой. Но по техническим причинам дату пришлось чуть-чуть сдвинуть.

Дубль-молодожены охотно общались с журналистами.

На Анисимовой было открытое платье коричневого цвета. Джигурда был в серебристом наряде и выглядел то ли как звездочет, то ли как придворный ворожей.

У Грибоедовского ЗАГСа пару сопровождали друзья, близкие и немало зевак.

«Лучше так отвлекать народ от классовой борьбы, чем слать его на площади и устраивать ненужные революции, во время которых вместо сытой элиты и бандитов приходят бандиты голодные», — цитирует слова Никиты Телеграм-канал Daily Storm.

Как ранее писал «Рамблер», актер Никита Джигурда заявил, что сыграл важную роль в том, что его коллеге Михаилу Ефремову сократили срок заключения.

Об этом он сообщил в интервью Youtube-проекту «Алена, блин!»

Никита Джигурда продолжает настаивать на том, что Михаила Ефремова подставили.