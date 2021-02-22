Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Джигурда и Анисина вновь сходили в ЗАГС 

Ирина Лебедева 20 минут назад
Джигурда и Анисина вновь сходили в ЗАГС
Фото: Instagram
Эпатажный шоумен и знаменитая спортсменка вновь связали себя узами брака.
Ходили слухи, что они планировали роспись 23-го февраля, поскольку именно 23 февраля 2008 года они в первый раз стали мужем и женой. Но по техническим причинам дату пришлось чуть-чуть сдвинуть.
Дубль-молодожены охотно общались с журналистами.
На Анисимовой было открытое платье коричневого цвета. Джигурда был в серебристом наряде и выглядел то ли как звездочет, то ли как придворный ворожей.
У Грибоедовского ЗАГСа пару сопровождали друзья, близкие и немало зевак.

«Лучше так отвлекать народ от классовой борьбы, чем слать его на площади и устраивать ненужные революции, во время которых вместо сытой элиты и бандитов приходят бандиты голодные», — цитирует слова Никиты Телеграм-канал Daily Storm.

Как ранее писал «Рамблер», актер Никита Джигурда заявил, что сыграл важную роль в том, что его коллеге Михаилу Ефремову сократили срок заключения.
Об этом он сообщил в интервью Youtube-проекту «Алена, блин!»
Никита Джигурда продолжает настаивать на том, что Михаила Ефремова подставили.
Видео дня. Балерину Вяткину пытались «взорвать» гранатой
Комментарии
Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Никита Джигурда
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Погоня белых медведей за КамАЗом попала на видео
00:43
Погоня белых медведей за КамАЗом попала на видео
Общество
Появилось видео с места крушения военного самолета в Нигерии
00:18
Появилось видео с места крушения военного самолета в Нигерии
В мире Происшествия
«Поющего» тигренка в российском зоопарке показали на видео
01:01
«Поющего» тигренка в российском зоопарке показали на видео
Другое
Грузовик снес стену кафе под Воронежем и попал на видео
00:30
Грузовик снес стену кафе под Воронежем и попал на видео
Происшествия
Школьники в Норильске прорыли тоннель до школы и попали на видео
00:46
Школьники в Норильске прорыли тоннель до школы и попали на видео
Общество Происшествия
Пассажиры сняли на видео горящий двигатель самолета в воздухе
00:31
Пассажиры сняли на видео горящий двигатель самолета в воздухе
В мире
Видео падения обломков самолета на дома в США
01:14
Видео падения обломков самолета на дома в США
Происшествия
Видео скоростного вождения БТР-МДМ «Ракушка»
00:40
Видео скоростного вождения БТР-МДМ «Ракушка»
Армия
Видео с подавшей на развод Ким Кардашьян
05:06
Видео с подавшей на развод Ким Кардашьян
Шоу-бизнес
Появилось видео с места ДТП с автобусом с врачами
00:40
Появилось видео с места ДТП с автобусом с врачами
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение