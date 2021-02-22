Соседова попросили «не заглядывать в чужой карман» 

Сергей Соседов на шоу «Эмпатия Манучи» высказал убеждение, что талантливые люди не должны превращать свои способности в бесконечное зарабатывание денег.

Многим из них богатство дается слишком легко и, по -хорошему, как считает критик, они должны помогать тем, у кого жизнь складывается не так радужно, — пишет teleprogramma.pro.

В частности, он раскритиковал Максима Галкина , получающего, по его мнению, «баснословные гонорары».

Александр Морозов , юморист, участник «Кривого зеркала» и «Смехопанорамы», в свою очередь, раскритиковал критика.

Он сказал, что позицию Соседова уважает, но согласиться с ней не может. Галкина агитировать работать даром как минимум неприлично.

«Конечно же, Сережа прав, потому что мы все кривляки и вообще должны кривляться бесплатно. Вот он так на все свои шоу ходит и кривляется, но только за деньги».

И вообще, считать чужие доходы некрасиво.

«Кто вправе считать чужие деньги? Я не знаю, кроме налоговой. Если человек готов заплатить деньги за билет, чтобы пойти на любимого артиста, это дело выбора».

Как ранее писал «Рамблер», певица Мария Максакова — предательница России. Об этом музыкальный критик Сергей Соседов заявил «Собеседнику».

Он назвал Максакову средней певицей, каких в России тысячи, но ушлой и пронырливой.

Критик обвинил ее в том, что она поливала Россию грязью, и высказал мнение, что она не заслуживает выступать на федеральных телеканалах до тех пор, пока не раскается в этом.