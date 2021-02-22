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Слуцкую обворовала няня 

Ирина Лебедева 1 час назад
Слуцкую обворовала няня
Фото: РИА Новости
Фигуристка Ирина Слуцкая, как многие очень занятые мамы, нанимает детям нянь. И зачастую — неудачно.
К счастью, люди, скверно относящиеся к людям, ей не попадались. А вот таких, кто вольно обращался с хозяйским добром — было несколько.
Ирина рассказала в инстаграме, как работавшая у нее женщина утащила детскую одежду, отложенную на благотворительность.
Слуцкая собирала наряды, из которых ее малыши вырастали, чтобы потом отдать какой-либо нуждающейся маме. Складывала в сумки и коробки.
И вот момент настал, Ирина собралась отдать вещички. И обнаружила, что они исчезли.

«Видимо, они вывозились из моего дома мешками и коробками, пока я была на работе», — написала фигуристка.

Подписчицы дружно обсуждают рассказ Слуцкой. Няни были у многих, опыт общения с ними — самый разный, как положительный, так и не очень. А некоторые как раз нянями и работают сами.

«Мне в жизни повезло, я оказалась в ситуации, когда ребёнку было 5 месяцев и мне нужно было выйти на работу, и мне встретилась прекрасная женщина, она стала мне как вторая мама и моим детям бабушка», «Работаю няней уже почти 20 лет. Меня передают из семьи в семью», «Есть может няни от Бога, но насмотришься передач, страшно становится».

Как ранее писал «Рамблер», Ирина Слуцкая — многодетная мама. Сын и старшая дочь знаменитости появились на свет в ее первом браке с учителем физкультуры Сергеем Михеевым.
Артем родился в 2007 году, а в 2010-м на свет появилась Варвара. После 17 лет брака супруги развелись.
В июне 2018 года спортсменка вышла замуж за бизнесмена Алексея Говырина. А в 2019 году у супругов родилась малышка Кира.
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Шоу-бизнес , Ирина Слуцкая , Сергей Михеев
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