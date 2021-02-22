Экс-муж Гагариной использует ее фото для рекламы

Неоднозначный пиар-ход бывшего супруга Полины Гагариной обсуждают в сети.
Дмитрий Исхаков выложил в инстаграме кадр с обнаженной певицей.
Полина с тюрбаном из полотенца на голове, второе полотенце прижато к груди, параллельно носу — палец с нарисованными усиками.
В подписи под фото Дмитрий предлагает свои услуги по обучению фотографии.
«Не каждый станет звездой, но профессионалом может стать каждый», написал, в частности, он.
То есть, это — рекламный пост.
Но есть интересный момент, который сразу отметили фолловеры, — давала ли согласие на публикацию этого снимка сама модель? А на использование своего фото в рекламных целях?
«Дим, а Поля разрешила выложить?!», «Ахаха, маркетинг уровень Бог», «Ну… посмотрим, сколько продержится эта фотография».
Как ранее писал «Рамблер», Дмитрий Исхаков расстался со своей женой певицей Полиной Гагариной в прошлом году.