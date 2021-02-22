Экс-муж Гагариной использует ее фото для рекламы

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Неоднозначный пиар-ход бывшего супруга Полины Гагариной обсуждают в сети.

Дмитрий Исхаков выложил в инстаграме кадр с обнаженной певицей.

Полина с тюрбаном из полотенца на голове, второе полотенце прижато к груди, параллельно носу — палец с нарисованными усиками.

В подписи под фото Дмитрий предлагает свои услуги по обучению фотографии.

«Не каждый станет звездой, но профессионалом может стать каждый», написал, в частности, он.

То есть, это — рекламный пост.

Но есть интересный момент, который сразу отметили фолловеры, — давала ли согласие на публикацию этого снимка сама модель? А на использование своего фото в рекламных целях?