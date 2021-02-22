Фрейндлих победила коронавирус 

Опасное заболевание оказалось роковым для многих звезд старшего поколения.

Поэтому за тем, как развивались события в истории болезни звезды фильмов «Служебный роман», «Сталкер» и «Д Артаньян и три мушкетера», народной любимицы Алисы Фрейндлих , россияне следили с особым вниманием.

Все переживали за замечательную актрису. Еще в декабре прошлого года она была госпитализирована с коронавирусом в одну из больниц Санкт-Петербурга

До этого она лечилась дома. И, если при поступлении в больницу речь шла о 30%-м поражении легких, то буквально через несколько дней пневмонией были охвачены почти все легкие — 90%.

Актрису перевели в реанимацию, где она пробыла почти месяц. Врачи не давали никаких гарантий…

Но Алиса Бруновна справилась. В середине января ее вернули в обычную палату, а в середине февраля — выписали домой.

«Сейчас Алиса Бруновна чувствует себя хорошо. И если ее надежда встретить Новый год и Рождество дома не сбылась, то, наконец, китайский Новый год Алиса Бруновна отметила в теплом семейном кругу», — приводит слова руководителя Большого драматического театра, где служит Фрейндлих, Татьяны Архиповой, «Комсомольская правда».