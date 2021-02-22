Савичева потеряла работу и ребенка из-за черной магии 

Юлия Савичева , много лет работавшая с продюсером Максимом Фадеевым , два года назад ушла из лейбла и отправилась в самостоятельное плавание.

О причинах разрыва тогда ничего конкретного не сообщалось, было много различных догадок, но все они лишь косвенно отражали правду.

И вот только на днях певица решилась рассказать о том, как все было на самом деле. И винит девушка в этом потусторонние силы, привлеченные вполне реальным человеком.

Об этом рассказывает Экспресс Газета со ссылкой на журнал «Караван историй».

По словам Юлии, продюсер, с которым у нее всегда были хорошие отношения, вдруг резко переменился. Она сначала даже не понимала, что случилось, а потом уже и не могла ничего изменить.

«Долго пыталась понять, что происходит, но пробиться сквозь толпу окружающих его людей уже не могла. Я вдруг увидела, как приближенные к нему люди стали обступать его так плотно, что в финале просто закрыли доступ к "телу". Отношение ко мне изменилось кардинально: сначала это было отдаление, потом холодок, сменившийся раздражительностью. Каждая наша беседа заканчивалась для меня чувством вины. Миллион раз думала о том, что я могла сделать такого ужасного, что вызывало в нем все эти эмоции», — вспоминает певица.

В итоге Савичева пришла к выводу, что без колдовства тут не обошлось. Некие люди хотели использовать Фадеева в корыстных целях и убирали конкурентов со своего пути.

«Было полное ощущение, что человека подменили. Было четкое ощущение, что там замешана магия. Меня преследовали ужасные сновидения, и чем сильнее ухудшалась ситуация, тем больше было этой чертовщины. Снились черные силы, которые пытались засосать меня в бездну. Наш офис находился в подвальном помещении, и когда я спускалась туда, казалось, что захожу в адское логово».

У Савичевой и в жизни все пошло наперекосяк. Долгожданная беременность закончилась выкидышем. Для того, чтобы выносить и родить еще ребенка, ей пришлось на два года уехать в другую страну.

А Фадеев более не захотел с ней работать, кроме того, забрал права на песни, что фактически лишило ее возможности выступать.

Конечно, прошло время, Савичева оправилась от ударов судьбы, жизнь налаживалась.

Продюсер за это время также многое пересмотрел в стратегии своей жизни и карьеры.

«Впервые после конфликта мы с Максом увидели друг друга весной прошлого года, — призналась Савичева. — Жизнь все расставила по местам. Я рассказала Максу о жутких снах и ощущениях, и мы сошлись на том, что все это было неспроста».

Бывший продюсер телеканала МузТВ Олеся Сазыкина рассказала, что Серябкина действительно увлекалась колдовством, общалась с участниками программы «Битвы экстрасенсов», пользовалась услугами гадалок.

А Фадееву эта тема была близка, он всерьез относился к буддийским шаманским ритуалам. Носил амулеты…

«На 98 процентов уверена, что и к нему она применяла какое-то колдовство, чтобы охмурить и со всеми разругать. Ей удалось выжить из продюсерского центра не только тихую и скромную Савичеву, но и на редкость стервозную помощницу Макса Ирму Польских, имевшую на него очень большое влияние.

Не исключаю, что проблемы Савичевой с беременностью — тоже дело рук Серябкиной. Надо сказать, у нее самой были определенные магические способности. Ольга могла в сердцах пожелать кому-то говна. И это пожелание осуществлялось. Недаром она в свое время носила на зубе золотую коронку, как у одной из теток из «Битвы экстрасенсов». Но колдовство Серябкиной не помогло. Как я и предполагала, с Фадеевым Ольга рассталась», — сообщила Сазыкина.