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Москва

Савичева потеряла ребенка из-за колдовства Серябкиной 

Экспресс газета 1 час назад
Савичева объяснила выкидыш колдовством
Фото: Personastars.com
Два с половиной года назад певица Юлия Савичева внезапно для всех ушла от продюсера Максима Фадеева, занимавшегося ее продвижением с детских лет, и начала работать самостоятельно (подробности). О причинах разрыва с Максимом Александровичем она упорно молчала. И лишь на днях наконец решилась публично высказаться на эту чрезвычайно болезненную для нее тему.
Как следовало из интервью Савичевой журналу «Караван историй», несколько лет назад Фадеев, с которым ее прежде связывали очень близкие, почти родственные отношения, вдруг начал отдаляться, предъявлять на пустом месте надуманные претензии и уделять все меньше и меньше внимания развитию Юлиной карьеры. По ее мнению, к таким резким переменам привело влияние неких людей из окружения продюсера, преследовавших корыстные цели и ради этого возводивших на певицу напраслину.

— Есть люди, которым всегда мало: денег, внимания, власти, — объяснила Юлия. — И вот именно такие «друзья» окружали Фадеева. Я видела, что они его поглотили. Было полное ощущение, что человека подменили. Было четкое ощущение, что там замешана магия. Меня преследовали ужасные сновидения, и чем сильнее ухудшалась ситуация, тем больше было этой чертовщины. Снились черные силы, которые пытались засосать меня в бездну. Наш офис находился в подвальном помещении, и когда я спускалась туда, казалось, что захожу в адское логово.

В жизни певицы тогда наступила черная полоса. Долгожданная беременность от любимого мужа Александра Аршинова завершилась кровотечением на гастролях и потерей ребенка. Чтобы снова забеременеть и родить дочь Аню, Юлии пришлось бросить работу и почти на два года уехать с мужем в Португалию. А когда вернулась в Москву, Фадеев не захотел ее дальше продюсировать, расторг контракт и запретил исполнять все песни, чем фактически лишил возможности зарабатывать на жизнь.

— Впервые после конфликта мы с Максом увидели друг друга весной прошлого года, — призналась Савичева. — Жизнь все расставила по местам. Я рассказала Максу о жутких снах и ощущениях, и мы сошлись на том, что все это было неспроста.

Кто конкретно из окружения Фадеева напускал на него колдовские чары — Юлия в интервью не уточняла. Но у многих невольно возникло предположение, что в виду имелась его соавтор по некоторым песням и, если верить слухам, тайная любовница — бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина. Именно ее Елена Темникова, Наргиз Закирова и другие со скандалом ушедшие от Максима Александровича артисты дружно обвиняли в дурном воздействии на продюсера и кознях против коллег по цеху.

Чужой муж

— Серябкина действительно увлекалась колдовством, — подтвердила бывший продюсер телеканала МузТВ Олеся Сазыкина, которая близко общалась с Ольгой еще во времена ее работы на подтанцовке у певца Ираклия. — Этому ее увлечению, как мне кажется, во многом способствовал Макс Фадеев. Он же подолгу жил на Бали и был фанатом буддийских шаманских ритуалов. Надеялся с их помощью вылечиться от глухоты. Носил чудодейственные амулеты. Привозил заряженные магической силой благовония и шаманил с ними у себя в продюсерском центре. Мне доводилось там бывать, когда я делала концерты группе Serebro в ресторанах «Джельсомино» и «Куршевель». И каждый раз я выходила оттуда офигевшая, как наркоманка.

Поскольку Серябкина была очень близка с Фадеевым, она тоже подсела на эти дела. Как рассказывал мне бывший директор Савичевой и группы Serebro Стас, ее близкая подружка Саша дружила с женой одного из ведущих «Битвы экстрасенсов» Сергея Сафронова, и у Ольги завязалось общение с тусовкой из этой передачи. Она даже пользовалась услугами двух теток-ясновидящих — Галины Багировой и Мариам Циминтии. Ездила к ним и платила по 10 — 15 тысяч за сеансы магии. Пыталась приворожить бывшего мужа певицы Согдианы — бизнесмена из Ингушетии Башира Куштова, которому принадлежал хоккейный клуб «Рысь». Хотела поиметь с него денег. Но он оказался гол как сокол. Только представлялся офигенным бизнесменом.
Видимо, не найдя себе другого богатого мужика, Серябкина переключилась на Фадеева. На 98 процентов уверена, что и к нему она применяла какое-то колдовство, чтобы охмурить и со всеми разругать. Ей удалось выжить из продюсерского центра не только тихую и скромную Савичеву, но и на редкость стервозную помощницу Макса Ирму Польских, имевшую на него очень большое влияние.
Не исключаю, что проблемы Савичевой с беременностью — тоже дело рук Серябкиной. Надо сказать, у нее самой были определенные магические способности. Ольга могла в сердцах пожелать кому-то говна. И это пожелание осуществлялось. Недаром она в свое время носила на зубе золотую коронку, как у одной из теток из «Битвы экстрасенсов». Но колдовство Серябкиной не помогло. Как я и предполагала, с Фадеевым Ольга рассталась. А без него она оказалась на фиг никому не нужна. Как говорится, красиво пришла и тухло ушла.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Максим Фадеев , Макс Фадеев , Александр Аршинов , Олеся Сазыкина , Наргиз Закирова , Сергей Сафронов , Юлия Савичева , Ольга Серябкина , Елена Темникова , Москва , Португалия
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