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Видео с подавшей на развод Ким Кардашьян 

Вадим Дроздов 24 минуты назад
20 февраля стало известно, что звезда реалити-шоу Ким Кардашьян подала на развод с рэпером Канье Уэстом. Пара состоит в браке почти семь лет и воспитывает четверых детей. 40-летняя Кардашьян потребовала совместной юридической и физической опеки над своими детьми.
"Он знал, что это произойдет, но от этого не легче. Это мрачный день для него", — сказал один из близких знакомых 43-летнего Канье Уэста.
Кардашьян наняла адвоката по разводам Лору Вассер, которая ранее представляла в бракоразводных процессах других американских звезд, в том числе Анджелину Джоли, Бритни Спирс и Джонни Деппа.
Шоу-бизнес , Видео , Лора Вассер , Бритни Спирс , Анджелина Джоли , Ким Кардашьян
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