Видео с подавшей на развод Ким Кардашьян 

20 февраля стало известно, что звезда реалити-шоу Ким Кардашьян подала на развод с рэпером Канье Уэстом. Пара состоит в браке почти семь лет и воспитывает четверых детей. 40-летняя Кардашьян потребовала совместной юридической и физической опеки над своими детьми.

"Он знал, что это произойдет, но от этого не легче. Это мрачный день для него", — сказал один из близких знакомых 43-летнего Канье Уэста.