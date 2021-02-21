Подарок жены привел в восторг Стаса Михайлова

Жена эстрадного певца Стаса Михайлова Инна опубликовала в социальной сети видео, на котором показала подарок мужу в День защитника Отечества.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Инна Михайлова (@inamikhaylova) Презент оказался необычным — это была восточная девушка, исполнившая танец живота. Стас Михайлов был чрезвычайно рад подарку и потребовал такой сюрприз каждый день.

Семья исполнителя в данное время отдыхает в Дубае, поэтому проблем с поиском танцовщицы не возникло. Элегантно наряженная девушка двигалась под музыку, радуя артиста. Также был слышен закадровый голос дочери Михайлова, спрашивающей отца, понравилось ли ему.

Супер! И так прошу каждый день. Каждый день 23 Февраля, — сказал певец.

Ранее, как писал NEWS.ru, Стас Михайлов негативно высказался о творчестве современных исполнителей, в частности, раскритиковав рэпера Алишера Моргенштерна. По словам артиста, он не слушает такую музыку, так как ему не по душе нецензурная лексика в текстах.