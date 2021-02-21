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Москва

Жена Стаса Михайлова подарила мужу арабскую девушку 

News.ru и ещё 1 21 февраля 2021
Подарок жены привел в восторг Стаса Михайлова
Фото: inamikhaylova/instagram.com
Жена эстрадного певца Стаса Михайлова Инна опубликовала в социальной сети видео, на котором показала подарок мужу в День защитника Отечества.
Презент оказался необычным — это была восточная девушка, исполнившая танец живота. Стас Михайлов был чрезвычайно рад подарку и потребовал такой сюрприз каждый день.
Семья исполнителя в данное время отдыхает в Дубае, поэтому проблем с поиском танцовщицы не возникло. Элегантно наряженная девушка двигалась под музыку, радуя артиста. Также был слышен закадровый голос дочери Михайлова, спрашивающей отца, понравилось ли ему.

Супер! И так прошу каждый день. Каждый день 23 Февраля, — сказал певец.

Ранее, как писал NEWS.ru, Стас Михайлов негативно высказался о творчестве современных исполнителей, в частности, раскритиковав рэпера Алишера Моргенштерна. По словам артиста, он не слушает такую музыку, так как ему не по душе нецензурная лексика в текстах.
Видео дня. Путин поздравил российских военных с Днём защитника Отечества
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Шоу-бизнес , Стас Михайлов , Дубай , ОАЭ
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