Брат Нагиева выиграл суд у приставов 

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Евгений Нагиев , брат известного телеведущего, отсудил у ФССП компенсацию в 48 тысяч рублей за сорванный отпуск.

В свое время Евгения не пустили в самолет из-за неоплаченного долга.

Причем сделали это совершенно незаконно — сумма, из-за которой он лишился отдыха, значительно меньше порогового значения для наложения запрета на выезд по закону.

За Нагиевым числился долг в 295 рублей.

Юрист, представитель Евгения, Жанна Максимова рассказала 5 Каналу об этой истории.

«В 2018 году Евгения в аэропорту не пропустили на самолет таможенники, аннулировав билет на основании постановления приставов, сорвав таким образом отпуск. Судебные тяжбы длились два с половиной года».

Сумма компенсации была вдвое большей, но ФССП трижды оспаривала ее величину. Сейчас выигранные деньги даже не покрывают судебные издержки.

«В настоящее время готовится соответствующее заявление в суд на взыскание судебных расходов, индексацию взысканных денег и взыскание компенсации за затягивание процесса. И эти суммы несоизмеримы со взыскиваемой», — уточнила Максимова.