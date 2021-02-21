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Москва

Брат Нагиева выиграл суд у приставов 

Ирина Лебедева 1 час назад
Брат Нагиева выиграл суд у приставов
Фото: Instagram
Евгений Нагиев, брат известного телеведущего, отсудил у ФССП компенсацию в 48 тысяч рублей за сорванный отпуск.
В свое время Евгения не пустили в самолет из-за неоплаченного долга.
Причем сделали это совершенно незаконно — сумма, из-за которой он лишился отдыха, значительно меньше порогового значения для наложения запрета на выезд по закону.
За Нагиевым числился долг в 295 рублей.
Юрист, представитель Евгения, Жанна Максимова рассказала 5 Каналу об этой истории.

«В 2018 году Евгения в аэропорту не пропустили на самолет таможенники, аннулировав билет на основании постановления приставов, сорвав таким образом отпуск. Судебные тяжбы длились два с половиной года».

Сумма компенсации была вдвое большей, но ФССП трижды оспаривала ее величину. Сейчас выигранные деньги даже не покрывают судебные издержки.

«В настоящее время готовится соответствующее заявление в суд на взыскание судебных расходов, индексацию взысканных денег и взыскание компенсации за затягивание процесса. И эти суммы несоизмеримы со взыскиваемой», — уточнила Максимова.

Как ранее писал «Рамблер», у Евгения Нагиева в Питере имеются два мини-отеля, которые его брат — телеведущий не упускает случая прорекламировать, а также периодически делает пиар с помощью своих коллег по цеху.
В фойе гостиниц посетители могут видеть портреты таких звезд, как Валерий Меладзе, Филипп Киркоров, Дима Билан, Нюша, Ольга Бузова и других.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Валерий Меладзе , Дима Билан , Евгений Нагиев , Ольга Бузова
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