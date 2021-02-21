Сын Долматовой и Гуфа был срочно госпитализирован 

Айза Долматова не находит себе места — ее 10-летний сын Сэм попал в больницу.
Сначала предполагали аппендицит, но после обследования стало понятно, что ребенок сильно отравился.
Позднее, как пишет Айза, было определено, чем именно — как оказалось, некачественными были доставленные по заказу суши.
Айза сама температурит, так что к мальчику в больницу ходит ее мама.
Блогер посвятила неприятному событию несколько постов.
«Зато теперь точно знает, что опасно есть суши в доставке! И вообще! У нас на Бали был разговор один, вот сейчас его вспомнила! Сэм постоянно негодовал, почему мы ходим лишь в те рестораны в которые хочу я, типа почему мы не можем поесть в обычных кафе или в разные, а постоянно ходим в одни и те же! На что я ответила Сэму: «Сэм, а почему живя на Бали 7 лет мы не разу не травились нигде, как это делает почти каждый кто прилетает на остров?») я очень щепетильна к пище, стараюсь есть дома, в проверенных местах и уж точно трачу на еду большую часть своего заработка! Потому что боюсь вот этого!», — едва не плачет переволновавшаяся мать.
Фолловеры дружно желают мальчику скорейшего выздоровления.
А отравление суши, как оказалось, совсем нередкое явление. Многие подписчики рассказывают о своем печальном опыте.
Как ранее писал «Рамблер», подписчики Долматовой раскритиковали ее после поста о резонансном самосуде над педофилом.
В Уфе был вынесен приговор 34-летнему Владимиру Санкину, который до смерти избил пристававшего к подросткам мужчину.
Ему дали 8 лет колонии строгого режима.
Несмотря на то, что многие звезды и пользователи Сети поддержали осужденного, Долматова назвала ситуацию сложной и неоднозначной.