Сын Долматовой и Гуфа был срочно госпитализирован 

Айза Долматова не находит себе места — ее 10-летний сын Сэм попал в больницу.

Сначала предполагали аппендицит, но после обследования стало понятно, что ребенок сильно отравился.

Позднее, как пишет Айза, было определено, чем именно — как оказалось, некачественными были доставленные по заказу суши.

Айза сама температурит, так что к мальчику в больницу ходит ее мама.

Блогер посвятила неприятному событию несколько постов.

«Зато теперь точно знает, что опасно есть суши в доставке! И вообще! У нас на Бали был разговор один, вот сейчас его вспомнила! Сэм постоянно негодовал, почему мы ходим лишь в те рестораны в которые хочу я, типа почему мы не можем поесть в обычных кафе или в разные, а постоянно ходим в одни и те же! На что я ответила Сэму: «Сэм, а почему живя на Бали 7 лет мы не разу не травились нигде, как это делает почти каждый кто прилетает на остров?») я очень щепетильна к пище, стараюсь есть дома, в проверенных местах и уж точно трачу на еду большую часть своего заработка! Потому что боюсь вот этого!», — едва не плачет переволновавшаяся мать.

Фолловеры дружно желают мальчику скорейшего выздоровления.

А отравление суши, как оказалось, совсем нередкое явление. Многие подписчики рассказывают о своем печальном опыте.

Как ранее писал «Рамблер», подписчики Долматовой раскритиковали ее после поста о резонансном самосуде над педофилом.