Собчак ядовито высказалась про Богомолова и Канделаки 

Константин Богомолов на днях опубликовал своеобразный творческий манифест «Похищение Европы 2.0».

Это привлекло к режиссеру дополнительное внимание. У него без малого очередь репортеров на интервью.

Однако, как сообщил супруг Собчак в инстаграме, все прочие журналисты — лишь бледная тень «лучшего журналиста в его жизни» — Ксении.

Вернее, в этом красивом и сложносочиненном признании в любви имя не звучало. Что и дало повод теледиве съязвить по поводу адресата.

«За эту неделю я дал с десяток интервью. У меня могла бы развиться мания величия. Но ее нет, потому что есть иная мания. Напротив меня было множество пристально, недоверчиво и вопрошающе смотревших на меня глаз. Черных, карих, водянистых, покрытых линзами. А я каждый раз, глядя в те глаза, думал о самых сине-зеленых, самых умных и строгих глазах. Они и только они задают мне самые важные и сложные вопросы. Они сверлят меня насквозь и в них тонешь. Глаза лучшего журналиста в моей жизни», — написал Богомолов.

Дражайшая супруга скромно поинтересовалась:

«Ты про Тину Канденлаки?»

Недавно Константин как раз давал Тине интервью.

Как ранее писал «Рамблер», на журналистку написали заявление в прокуратуру по поводу видеоролика под названием «Кровавый мюзикл по мотивам главных новостей года», опубликованного 27 декабря на ее канале в YouTube.