Собчак ядовито высказалась про Богомолова и Канделаки 

Константин Богомолов на днях опубликовал своеобразный творческий манифест «Похищение Европы 2.0».
Это привлекло к режиссеру дополнительное внимание. У него без малого очередь репортеров на интервью.
Однако, как сообщил супруг Собчак в инстаграме, все прочие журналисты — лишь бледная тень «лучшего журналиста в его жизни» — Ксении.
Вернее, в этом красивом и сложносочиненном признании в любви имя не звучало. Что и дало повод теледиве съязвить по поводу адресата.
«За эту неделю я дал с десяток интервью. У меня могла бы развиться мания величия. Но ее нет, потому что есть иная мания. Напротив меня было множество пристально, недоверчиво и вопрошающе смотревших на меня глаз. Черных, карих, водянистых, покрытых линзами. А я каждый раз, глядя в те глаза, думал о самых сине-зеленых, самых умных и строгих глазах. Они и только они задают мне самые важные и сложные вопросы. Они сверлят меня насквозь и в них тонешь. Глаза лучшего журналиста в моей жизни», — написал Богомолов.
Дражайшая супруга скромно поинтересовалась:
«Ты про Тину Канденлаки?»
Недавно Константин как раз давал Тине интервью.
Как ранее писал «Рамблер», на журналистку написали заявление в прокуратуру по поводу видеоролика под названием «Кровавый мюзикл по мотивам главных новостей года», опубликованного 27 декабря на ее канале в YouTube.
По мнению заявителей, Собчак повинна в публичной демонстрации сцен насилия, а также в разжигании ненависти и вражды по отношению к людям, у которых нет антител к коронавирусу.