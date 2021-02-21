Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Валерия требует предать огласке дело об убийстве Пехтелевой 

Ирина Лебедева 39 минут назад
Валерия требует предать огласке дело об убийстве Пехтелевой
Фото: РИА Новости
Певица Валерия, которая не понаслышке знает, что такое домашнее насилие, призывает жестко наказать всех виновных в смерти 23-летней девушки.
Она разместила в инстаграме информацию, недавно облетевшую СМИ.
В Кемерово некий Владислава Канюс несколько часов убивал Веру Пехтелеву, потому что она решила с ним расстаться.
Девушка кричала, активно сопротивлялась, и эта история могла бы закончиться по-другому, если бы полицейские, которых несколько раз вызывали соседи, все-таки приехали.
Но они не отреагировали на вызовы. Соседи сами взломали железную дверь, но было уже поздно.
Страшно избитую и изрезанную жертву Канюс в итоге задушил шнуром от утюга.
Только тогда к делу подключились стражи порядка.
Валерия переживает, что преступники могут отделаться относительно легко. Канюсу дадут несколько лет тюрьмы, а полицейским, которые не явились на вызов, — штраф.

"Нельзя допустить, чтобы убийца отделался небольшим сроком, а полицейские — штрафом", — высказала свое мнение Валерия.

Как ранее писал «Рамблер», продюсер Александр Шульгин избивал певицу Валерию до синяков, чинил препятствия и делал гадости. Об этом, как сообщает «СтарХит», она рассказала сама.
Видео дня. Российские звезды тратят миллионы на своих родителей
Комментарии 2
Шоу-бизнес , Александр Шульгин , Валерия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
С Андреем Мягковым простились в Москве
01:44
С Андреем Мягковым простились в Москве
Общество
Кот разгромил алкомаркет в Ростове
00:39
Кот разгромил алкомаркет в Ростове
Происшествия
Фура на полном ходу влетела в машину с полицейскими
00:47
Фура на полном ходу влетела в машину с полицейскими
Происшествия
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
00:37
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
Происшествия В мире
Курьер на мопеде заехал в трамвай в Москве
00:42
Курьер на мопеде заехал в трамвай в Москве
Новости Москвы Общество
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
01:11
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
Происшествия
Турист провалился в замерзший водопад в Сочи
03:00
Турист провалился в замерзший водопад в Сочи
Происшествия
Водитель выжил после падения самолета на машину
00:19
Водитель выжил после падения самолета на машину
Происшествия В мире
Автобус с детьми загорелся на трассе в Подмосковье
00:28
Автобус с детьми загорелся на трассе в Подмосковье
Происшествия Новости Москвы
«Киллера-пиротехника» задержали в Красноярске
00:55
«Киллера-пиротехника» задержали в Красноярске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение