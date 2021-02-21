Валерия требует предать огласке дело об убийстве Пехтелевой 

Певица Валерия, которая не понаслышке знает, что такое домашнее насилие, призывает жестко наказать всех виновных в смерти 23-летней девушки.
Она разместила в инстаграме информацию, недавно облетевшую СМИ.
В Кемерово некий Владислава Канюс несколько часов убивал Веру Пехтелеву, потому что она решила с ним расстаться.
Девушка кричала, активно сопротивлялась, и эта история могла бы закончиться по-другому, если бы полицейские, которых несколько раз вызывали соседи, все-таки приехали.
Но они не отреагировали на вызовы. Соседи сами взломали железную дверь, но было уже поздно.
Страшно избитую и изрезанную жертву Канюс в итоге задушил шнуром от утюга.
Только тогда к делу подключились стражи порядка.
Валерия переживает, что преступники могут отделаться относительно легко. Канюсу дадут несколько лет тюрьмы, а полицейским, которые не явились на вызов, — штраф.
"Нельзя допустить, чтобы убийца отделался небольшим сроком, а полицейские — штрафом", — высказала свое мнение Валерия.
Как ранее писал «Рамблер», продюсер Александр Шульгин избивал певицу Валерию до синяков, чинил препятствия и делал гадости. Об этом, как сообщает «СтарХит», она рассказала сама.