Валерия требует предать огласке дело об убийстве Пехтелевой 

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Певица Валерия , которая не понаслышке знает, что такое домашнее насилие, призывает жестко наказать всех виновных в смерти 23-летней девушки.

Она разместила в инстаграме информацию, недавно облетевшую СМИ.

Кемерово некий Владислава Канюс несколько часов убивал Веру Пехтелеву, потому что она решила с ним расстаться.

Девушка кричала, активно сопротивлялась, и эта история могла бы закончиться по-другому, если бы полицейские, которых несколько раз вызывали соседи, все-таки приехали.

Но они не отреагировали на вызовы. Соседи сами взломали железную дверь, но было уже поздно.

Страшно избитую и изрезанную жертву Канюс в итоге задушил шнуром от утюга.

Только тогда к делу подключились стражи порядка.

Валерия переживает, что преступники могут отделаться относительно легко. Канюсу дадут несколько лет тюрьмы, а полицейским, которые не явились на вызов, — штраф.