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Москва

Боня собралась в Госдуму, чтобы заботиться о молодежи 

Ирина Лебедева 1 час назад
Боня собралась в Госдуму, чтобы заботиться о молодежи
Фото: РИА Новости
Виктория Боня в YouTube-шоу «Лучше — правду» сообщила, что может пойти в депутаты Государственной думы от Читинской области, — рассказывает «Московский Комсомолец».
Ведь она сама из этих мест и поэтому хорошо знает региональные проблемы.
Вика родилась в Краснокаменске и, по ее словам, только живя в этом городе и испытав все на себе, человек может понять, "через что проходит наша молодежь".
Будучи народным избранником, Виктория позаботилась бы о просвещении молодежи.
Поскольку "вся сила в наших детях, в том, что мы в них закладываем". Им нужно дать "правильное образование, культуру, веру в себя и будущее".
Ведь в Забайкалье много талантливых юношей и девушек.

"В связи с тем, что плохо тянет интернет, люди читают книги, чем-то занимаются, мечтают, у них есть еще способности", — уверена телеведущая.

Как ранее писал «Рамблер», экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня заявила, что в первые годы жизни в Москве она была вынуждена жить в комнате коммунальной квартиры и даже на улице.
По ее словам, всегда необходимо ценить «крышу над головой».
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Шоу-бизнес , Виктория Боня , Госдума , Московский комсомолец
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