Боня собралась в Госдуму, чтобы заботиться о молодежи 

Ведь она сама из этих мест и поэтому хорошо знает региональные проблемы.

Вика родилась в Краснокаменске и, по ее словам, только живя в этом городе и испытав все на себе, человек может понять, "через что проходит наша молодежь".

Будучи народным избранником, Виктория позаботилась бы о просвещении молодежи.

Поскольку "вся сила в наших детях, в том, что мы в них закладываем". Им нужно дать "правильное образование, культуру, веру в себя и будущее".

Ведь в Забайкалье много талантливых юношей и девушек.

"В связи с тем, что плохо тянет интернет, люди читают книги, чем-то занимаются, мечтают, у них есть еще способности", — уверена телеведущая.

Как ранее писал «Рамблер», экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня заявила, что в первые годы жизни в Москве она была вынуждена жить в комнате коммунальной квартиры и даже на улице.

По ее словам, всегда необходимо ценить «крышу над головой».