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Королева и Тарзан не спешат отселять взрослого сына 

Ирина Лебедева 1 час назад
Королева и Тарзан не спешат отселять взрослого сына
Фото: Instagram
Архип, сын Наташи Королевой и Сергея Глушко учится в Высшей школе экономики на факультете японистики.
Подрабатывает репетиторством японского языка. Пробует себя в шоу-бизнесе, а также выступает вместе с мамой, — рассказывает
"Комсомольская правда".
Тем не менее, отдельную квартиру родители молодому человеку пока не приобрели. Он по-прежнему живет с родителями в особняке в подмосковном Крекшино.
В сторис инстаграма Королева объяснила подписчикам, почему не торопится отделять Архипа.

«Когда сможет заработать и содержать, тогда будет, а пока гнездо на чердаке в родительском доме! Романтика!» — написала певица.

У Архипа есть девушка, которая часто навещает этот «чердак». У нее необычное имя Мелисса, и необычная профессия — танцовщица на пилоне.
Архип, глядя на возлюбленную, сам стал тренироваться на пилоне, как оказалось, выполнять на нем упражнения достаточно сложно.
Наташа Королева подругу сына одобряет.

«А девочка миленькая!» — сообщила она подписчикам.

Как ранее писал «Рамблер», не так давно молодой человек поделился видео, на котором исполняет песню, а в подписи отметил, что пора и ему приобщаться к семейному бизнесу.
Так что, кто знает, возможно, будущее Архипа Глушко связано вовсе не с японистикой.
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Шоу-бизнес , Наташа Королева , Сергей Глушко , ВШЭ , Комсомольская правда
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