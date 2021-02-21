Королева и Тарзан не спешат отселять взрослого сына 

Подрабатывает репетиторством японского языка. Пробует себя в шоу-бизнесе, а также выступает вместе с мамой, — рассказывает

"Комсомольская правда".

Тем не менее, отдельную квартиру родители молодому человеку пока не приобрели. Он по-прежнему живет с родителями в особняке в подмосковном Крекшино.

В сторис инстаграма Королева объяснила подписчикам, почему не торопится отделять Архипа.

«Когда сможет заработать и содержать, тогда будет, а пока гнездо на чердаке в родительском доме! Романтика!» — написала певица.

У Архипа есть девушка, которая часто навещает этот «чердак». У нее необычное имя Мелисса, и необычная профессия — танцовщица на пилоне.

Архип, глядя на возлюбленную, сам стал тренироваться на пилоне, как оказалось, выполнять на нем упражнения достаточно сложно.

Наташа Королева подругу сына одобряет.

«А девочка миленькая!» — сообщила она подписчикам.

Как ранее писал «Рамблер», не так давно молодой человек поделился видео, на котором исполняет песню, а в подписи отметил, что пора и ему приобщаться к семейному бизнесу.