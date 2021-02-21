Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Стало известно, почему вдова не пришла на похороны Мягкова 

Ирина Лебедева 1 час назад
Вдова Мягкова не пришла на похороны из-за болезни
Фото: РИА Новости
Андрея Мягкова похоронили на Троекуровском кладбище.
Проститься с народным артистом пришли коллеги, друзья, близкие, просто почитатели его таланта.
Но рядом с гробом не было вдовы Мягкова, Анастасии Вознесенской. Многих этот факт неприятно поразил, поползли слухи…
Журналисты «Комсомольской Правды» связались с родственниками умершего.
Как оказалось, Анастасия Валентиновна не выходит из дома поскольку перенесла инсульт.
Смерть супруга, с которым они прожили в любви и согласии 58 лет, усугубила состояние здоровья 77-летней актрисы.
К счастью, она не одна, в Мягковых довольно большая родня, все дружны. За Вознесенской есть кому присмотреть.

«Мы уважаем позицию Андрея Васильевича и Анастасии Валентиновны и ничего не комментируем. Но сейчас слишком много неверной информации появилось. Вознесенская не присутствовала на публичном прощании по состоянию здоровья. Она ни в чем не нуждается и возмущена слухами о бедности — все есть, пенсия хорошая. Вдова ни в коем случае не одинока, не нужно слушать чужих людей, соседей, рядом с ней находится семья — племянники», — рассказал «КП» представитель семьи.

Как ранее писал «Рамблер», народный артист РСФСР Андрей Мягков умер 18 февраля на 83-м году жизни.
СМИ называли причиной его смерти острую сердечную недостаточность.
Мягкова похоронили на Аллее актерской славы Троекуровского кладбища Москвы. На его доме на улице Генерала Ермолова планируют повесить мемориальную доску.
Видео дня. Российские звезды тратят миллионы на своих родителей
Комментарии
Шоу-бизнес , Андрей Мягков , Анастасия Вознесенская , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Видео
С Андреем Мягковым простились в Москве
01:44
С Андреем Мягковым простились в Москве
Общество
Кот разгромил алкомаркет в Ростове
00:39
Кот разгромил алкомаркет в Ростове
Происшествия
Фура на полном ходу влетела в машину с полицейскими
00:47
Фура на полном ходу влетела в машину с полицейскими
Происшествия
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
00:37
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
Происшествия В мире
Курьер на мопеде заехал в трамвай в Москве
00:42
Курьер на мопеде заехал в трамвай в Москве
Новости Москвы Общество
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
01:11
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
Происшествия
Турист провалился в замерзший водопад в Сочи
03:00
Турист провалился в замерзший водопад в Сочи
Происшествия
Водитель выжил после падения самолета на машину
00:19
Водитель выжил после падения самолета на машину
Происшествия В мире
Автобус с детьми загорелся на трассе в Подмосковье
00:28
Автобус с детьми загорелся на трассе в Подмосковье
Происшествия Новости Москвы
«Киллера-пиротехника» задержали в Красноярске
00:55
«Киллера-пиротехника» задержали в Красноярске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение