Вдова Мягкова не пришла на похороны из-за болезни

Проститься с народным артистом пришли коллеги, друзья, близкие, просто почитатели его таланта.

Но рядом с гробом не было вдовы Мягкова, Анастасии Вознесенской . Многих этот факт неприятно поразил, поползли слухи…

Журналисты «Комсомольской Правды» связались с родственниками умершего.

Как оказалось, Анастасия Валентиновна не выходит из дома поскольку перенесла инсульт.

Смерть супруга, с которым они прожили в любви и согласии 58 лет, усугубила состояние здоровья 77-летней актрисы.

К счастью, она не одна, в Мягковых довольно большая родня, все дружны. За Вознесенской есть кому присмотреть.

«Мы уважаем позицию Андрея Васильевича и Анастасии Валентиновны и ничего не комментируем. Но сейчас слишком много неверной информации появилось. Вознесенская не присутствовала на публичном прощании по состоянию здоровья. Она ни в чем не нуждается и возмущена слухами о бедности — все есть, пенсия хорошая. Вдова ни в коем случае не одинока, не нужно слушать чужих людей, соседей, рядом с ней находится семья — племянники», — рассказал «КП» представитель семьи.

Как ранее писал «Рамблер», народный артист РСФСР Андрей Мягков умер 18 февраля на 83-м году жизни.

СМИ называли причиной его смерти острую сердечную недостаточность.

Мягкова похоронили на Аллее актерской славы Троекуровского кладбища Москвы. На его доме на улице Генерала Ермолова планируют повесить мемориальную доску.