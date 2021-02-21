Сябитова считает, что к браку следует готовиться заранее

Роза Сябитова в инстаграме посоветовала подписчицам, что нужно делать, чтобы стать хорошей женой.
По мнению телесвахи, к мероприятию под названием брак следует готовиться заранее, чтобы семейная жизнь не показалась рабством.
«Например, как готовятся матросы к длительному морскому путешествию: приучить себя рано вставать; научиться готовить не для себя, а для других, и хорошо бы быстро, но вкусно; тренировать дисциплину и терпение; и самое важное, сформировать уважительное отношение к субординации», — написала она в микроблоге.
Сябитова заявила, что муж — это капитан корабля, а жена должна только помогать ему «командовать семейным фрегатом».
О том, как не ошибиться в выборе капитана, она пообещала рассказать в следующий раз.
Мнения подписчиц разделились.
Некоторые написали, что у телесвахи — консервативные взгляды на жизнь, которые в современных условиях к применению не годятся.
«Взгляды устаревшие, все поменялось давно, надо идти в ногу со временем!»
Другие, наоборот, поблагодарили телеведущую за разумные советы.
«Согласна с Вами! конечно, зачем мужчине управлять всем? Пусть мамонтов домой приносит, решает глобальные задачи. А домашним хозяйством управляет жена. Чтоб мужу этим голову не морочить.
Как ранее писал « Рамблер», журналистка Роза Сябитова боится увольнения с Первого канала и по этой причине готова делать что угодно.
Об этом она сама сообщила в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».