Кристен Стюарт купила особняк в Лос-Анджелесе за $6 млн

Голливудская актриса Кристен Стюарт приобрела большой коттедж в Лос-Анджелесе , который обошелся ей в $6 млн Он расположен в элитном районе Лос-Фелиз, пишет DailyMail.

Особняк был построен в 1927 году, он выполнен в стиле средиземноморского возрождения. Когда-то он принадлежал звезде сериала «Скорая помощь» Энтони Эдвардсу

В новом жилище 30-летней актрисы есть четыре спальни, пять ванных комнат, гостиная с камином, столовая, просторная кухня и большая лоджия, двухэтажный дом окружен живой изгородью, на территории расположены небольшой сад и бассейн.

Это уже вторая недвижимость Стюарт в Лос-Фелизе. Здесь у нее есть еще один дом, а также у звезды «Сумерек» имеются собственность в Малибу и пентхаус на Манхэттене.