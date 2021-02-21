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Актриса Кристен Стюарт купила особняк в Лос-Анджелесе за $6 млн 

Мир24 29 минут назад
Кристен Стюарт купила особняк в Лос-Анджелесе за $6 млн
Фото: ТАСС / Serge Arnal/Zuma
Голливудская актриса Кристен Стюарт приобрела большой коттедж в Лос-Анджелесе, который обошелся ей в $6 млн Он расположен в элитном районе Лос-Фелиз, пишет DailyMail.
Особняк был построен в 1927 году, он выполнен в стиле средиземноморского возрождения. Когда-то он принадлежал звезде сериала «Скорая помощь» Энтони Эдвардсу.
В новом жилище 30-летней актрисы есть четыре спальни, пять ванных комнат, гостиная с камином, столовая, просторная кухня и большая лоджия, двухэтажный дом окружен живой изгородью, на территории расположены небольшой сад и бассейн.
Это уже вторая недвижимость Стюарт в Лос-Фелизе. Здесь у нее есть еще один дом, а также у звезды «Сумерек» имеются собственность в Малибу и пентхаус на Манхэттене.
Напомним, сейчас Кристен Стюарт занята на съемках в картине «Спенсер». Ради роли принцессы Дианы она осваивает британский акцент с репетитором.
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Шоу-бизнес , Кристен Стюарт , Энтони Эдвардс , Лос-Анджелес , Манхэттен , США
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