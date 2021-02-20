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«Оглушительно»: Синди Кроуфорд похвасталась фигурой накануне 55-летия 

Вероника Полынина 59 минут назад
Синди Кроуфорд похвасталась фигурой накануне 55-летия
Фото: Instagram
Супермодель Синди Кроуфорд продемонстрировала идеальную физическую форму накануне своего 55-летия.
20 февраля одна из самых знаменитых манекенщиц всех времен празднует 55-летие. Накануне дня рождения Синди опубликовала кадры из фотосессии на пляже для одного из журналов. На них она предстала в свободном джемпере и плавках с высокой талией.
На фотографиях хорошо видно, что Кроуфорд находится в отличной форме.
Еще на пике модельной карьеры Кроуфорд агитировала за здоровый и активный образ жизни и разрабатывала собственные системы тренировок. Очевидно, что они оказались очень эффективными и помогли бывшей модели сохранить стройную и подтянутую фигуру.
В комментариях к фото в Instagram отметились коллеги Синди по модельному бизнесу.

«Ты в отличной форме», — написала модель и актриса Кристи Бринкли.

«Выглядишь потрясающе», — призналась Элль Макферсон.

«Оглушительно», — восхитилась Элизабет Херли.

Как сообщал «Рамблер», в 1990-е годы Синди Кроуфорд входила в созвездие топ-моделей вместе с Кристи Терлингтон, Линдой Евангелистой, Наоми Кэмпбелл и Татьяной Патитц. Только на обложках Vogue Синди появлялась 18 раз.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Наоми Кэмпбелл , Элизабет Херли , Синди Кроуфорд
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