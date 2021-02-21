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Москва

Рустам Солнцев рассказал о будущем «Дома-2» 

Елена Прошина 46 минут назад
Рустам Солнцев рассказал о будущем «Дома-2»
Фото: Instagram
Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев рассказал, что телешоу может переехать на «СТС Love» или канал Super. Об этом сообщает «Телепрограмма».
Как писал «Рамблер», о решении ТНТ закрыть «Дом-2», выходивший с мая 2004 года, стало известно 18 декабря. Последний выпуск «Дома-2» показали 30 декабря 2020 года.
Глава «Газпром-Медиа» (включает ТНТ, «Пятницу» и другие каналы) Александр Жаров объяснял, что ТНТ решил сфокусироваться на юморе и сериалах. Позже СМИ сообщили, что шоу могут сохранить, перенеся с телевидения в онлайн-кинотеатр.
По словам Солнцева, информация о покупке «Дома-2» для «СТС Love» пришла ему «от достоверных источников».
При этом продюсер Солнцева выдвинул теорию, что проект может появиться на Super.

«Но это пока только его версия», — заключил он.

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Шоу-бизнес , Рустам Солнцев , Александр Жаров , Газпром-медиа
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