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Москва

Муж Нюши выложил пикантное видео с певицей 

Елена Прошина 44 минуты назад
Муж Нюши выложил пикантное видео с певицей
Фото: РИА Новости
Муж Нюши бизнесмен Игорь Сивов разместил в соцсетях видеоролик с обнаженной певицей. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Сивов показал жену, которая сидела на кровати спиной к нему, затем продемонстрировал убранство номера отеля и вид из окна на океан.
Пара провела отпуск на Мальдивах, вместе со своей маленькой дочерью.
«Рамблер» писал, что ранее пользователи Instagram не удержались от язвительных шуток в адрес Нюши, которая в интервью изданию Hello! рассекретила имя своей дочери. Певица назвала ребенка Симбой.
Также недовольство вызвало и признание Нюши о том, что она разбила семью своего мужа. Певица рассказала, что Игорь Сивов на момент их знакомства был женат и ради нее «начал жизнь с чистого листа».
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Шоу-бизнес , Игорь Сивов
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