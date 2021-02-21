Муж Нюши выложил пикантное видео с певицей 

Сивов показал жену, которая сидела на кровати спиной к нему, затем продемонстрировал убранство номера отеля и вид из окна на океан.

Пара провела отпуск на Мальдивах, вместе со своей маленькой дочерью.

«Рамблер» писал, что ранее пользователи Instagram не удержались от язвительных шуток в адрес Нюши, которая в интервью изданию Hello! рассекретила имя своей дочери. Певица назвала ребенка Симбой.

Также недовольство вызвало и признание Нюши о том, что она разбила семью своего мужа. Певица рассказала, что Игорь Сивов на момент их знакомства был женат и ради нее «начал жизнь с чистого листа».