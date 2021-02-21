Звезда «Сладкой жизни» пожаловалась на травлю со стороны фанаток Прилучного 

Актриса Лукерья Ильяшенко заявила Starhit , что поклонницы Павла Прилучного обрушились на нее с оскорблениями, когда её фото появилось на странице артиста в Instagram. Сам Прилучный посоветовал коллеге «не обращать внимание».

Ильяшенко и Прилучный вместе снимаются в сериале «Призрак». Девушка отметила, что актер однажды «зачем-то» выложил на всеобщее обозрение фото с ней из гримёрки. После публикации снимка, уверяет артистка, началось такое», что ее сильно обидело.

«Мне какие-то тетки начали писать: "Гори в аду. Чтоб ты сдохла, тварь. Разлучница! Ты разбиваешь семью!"» — отметила актриса.

Она подчеркнула, что у нее с Прилучным было восемь общих сцен, то есть она его видела всего восемь раз за всю жизнь. Встретив коллегу на следующий день после того, как началась травля, Ильяшенко поинтересовалась, как он «с этим» живет». Актер ответил, что «такое постоянно происходит» и посоветовал девушке «не обращать внимание».