Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Звезда «Сладкой жизни» пожаловалась на травлю со стороны фанаток Прилучного 

Елена Прошина 1 час назад
Звезда «Сладкой жизни» пожаловалась на травлю со стороны фанаток Прилучного
Фото: Кадр из сериала «Налет»
Актриса Лукерья Ильяшенко заявила Starhit, что поклонницы Павла Прилучного обрушились на нее с оскорблениями, когда её фото появилось на странице артиста в Instagram. Сам Прилучный посоветовал коллеге «не обращать внимание».
Ильяшенко и Прилучный вместе снимаются в сериале «Призрак». Девушка отметила, что актер однажды «зачем-то» выложил на всеобщее обозрение фото с ней из гримёрки. После публикации снимка, уверяет артистка, началось такое», что ее сильно обидело.

«Мне какие-то тетки начали писать: "Гори в аду. Чтоб ты сдохла, тварь. Разлучница! Ты разбиваешь семью!"» — отметила актриса.

Она подчеркнула, что у нее с Прилучным было восемь общих сцен, то есть она его видела всего восемь раз за всю жизнь. Встретив коллегу на следующий день после того, как началась травля, Ильяшенко поинтересовалась, как он «с этим» живет». Актер ответил, что «такое постоянно происходит» и посоветовал девушке «не обращать внимание».
Как сообщал «Рамблер», 21 июня 2020 года стало известно о разводе актера Павла Прилучного с женой Агатой Муцениеце, в браке с которой родились двое детей. Перед этим Муцениеце опубликовала в соцсетях видеообращение, в котором рассказала, что Прилучный в алкогольном опьянении поднял на нее руку. Спустя некоторое время СМИ сообщили, что актер может встречаться со своей коллегой Мирославой Карпович. Позднее СМИ сообщили, что актер встречается и с актрисой Зепюр Брутян. Карпович якобы знает об этом, но смирилась.
Видео дня. Российские звезды тратят миллионы на своих родителей
Комментарии
Шоу-бизнес , Лукерья Ильяшенко , Агата Муцениеце , Мирослава Карпович , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Видео
С Андреем Мягковым простились в Москве
01:44
С Андреем Мягковым простились в Москве
Общество
Кот разгромил алкомаркет в Ростове
00:39
Кот разгромил алкомаркет в Ростове
Происшествия
Фура на полном ходу влетела в машину с полицейскими
00:47
Фура на полном ходу влетела в машину с полицейскими
Происшествия
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
00:37
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
Происшествия В мире
Курьер на мопеде заехал в трамвай в Москве
00:42
Курьер на мопеде заехал в трамвай в Москве
Новости Москвы Общество
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
01:11
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
Происшествия
Турист провалился в замерзший водопад в Сочи
03:00
Турист провалился в замерзший водопад в Сочи
Происшествия
Водитель выжил после падения самолета на машину
00:19
Водитель выжил после падения самолета на машину
Происшествия В мире
Автобус с детьми загорелся на трассе в Подмосковье
00:28
Автобус с детьми загорелся на трассе в Подмосковье
Происшествия Новости Москвы
«Киллера-пиротехника» задержали в Красноярске
00:55
«Киллера-пиротехника» задержали в Красноярске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение