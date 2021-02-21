Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Звезда «Полицейского с Рублевки» порезал актрису «до кровищи» 

Елена Прошина 39 минут назад
Звезда «Полицейского с Рублевки» порезал актрису «до кровищи»
Фото: РИА Новости
Актриса Ирина Пегова рассказала «Теленеделе» о кровавом инциденте, который произошел на съемках комедия «Родные». В этом фильме она сыграла вместе со звездой «Полицейского с Рублевки» Сергеем Буруновым.
Пегова рассказала, что во время работы над «Родными» актер поранил ее острыми часами.

«В одной из особо темпераментных сцен Сережа так махал руками, что немножко меня порезал до кровищи, но даже сам того не заметил», — объяснила она.

По словам актрисы, было неприятно, но не смертельно. Она отметила, что такое постоянно случается на съемках.

«Так же и я кого-то в другой сцене очень больно долбанула — нечаянно», — заключила она.

Как писал «Рамблер», ранее американская актриса Дженнифер Лоуренс получила травму во время съемок фильма Netflix «Не смотри вверх». В одной из сцен должны были «контролируемо» взорвать окно, но что-то пошло не так и осколок стекла попал в веко актрисы.
Видео дня. Российские звезды тратят миллионы на своих родителей
Шоу-бизнес , Дженнифер Лоуренс , Ирина Пегова
Читайте также
Новости партнеров
Видео
С Андреем Мягковым простились в Москве
01:44
С Андреем Мягковым простились в Москве
Общество
Кот разгромил алкомаркет в Ростове
00:39
Кот разгромил алкомаркет в Ростове
Происшествия
Фура на полном ходу влетела в машину с полицейскими
00:47
Фура на полном ходу влетела в машину с полицейскими
Происшествия
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
00:37
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
Происшествия В мире
Курьер на мопеде заехал в трамвай в Москве
00:42
Курьер на мопеде заехал в трамвай в Москве
Новости Москвы Общество
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
01:11
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
Происшествия
Турист провалился в замерзший водопад в Сочи
03:00
Турист провалился в замерзший водопад в Сочи
Происшествия
Водитель выжил после падения самолета на машину
00:19
Водитель выжил после падения самолета на машину
Происшествия В мире
Автобус с детьми загорелся на трассе в Подмосковье
00:28
Автобус с детьми загорелся на трассе в Подмосковье
Происшествия Новости Москвы
«Киллера-пиротехника» задержали в Красноярске
00:55
«Киллера-пиротехника» задержали в Красноярске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение