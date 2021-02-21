Звезда «Полицейского с Рублевки» порезал актрису «до кровищи» 

Актриса Ирина Пегова рассказала «Теленеделе» о кровавом инциденте, который произошел на съемках комедия «Родные». В этом фильме она сыграла вместе со звездой «Полицейского с Рублевки» Сергеем Буруновым.

Пегова рассказала, что во время работы над «Родными» актер поранил ее острыми часами.

«В одной из особо темпераментных сцен Сережа так махал руками, что немножко меня порезал до кровищи, но даже сам того не заметил», — объяснила она.

По словам актрисы, было неприятно, но не смертельно. Она отметила, что такое постоянно случается на съемках.

«Так же и я кого-то в другой сцене очень больно долбанула — нечаянно», — заключила она.