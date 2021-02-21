Расставание с Варнавой и реанимация: жизнь и карьера Дмитрия Хрусталева 

20 февраля телеведущий Дмитрий Хрусталёв отмечает 42-летие, сообщает Starhit . В жизни бывшего КВН-щика, ставшего телезвездой, за это время было много потрясений, которыми он с достоинством справился.

Хрусталёв родился в Ленинграде . Мальчика воспитывала мать, которая мечтала сделать из него звезду сцены: маленького Диму рано отдали на бальные танцы, в школе он постоянно участвовал в самодеятельности. В аграрном университете Хрусталёва не взяли в сборную КВН, поэтому, чтобы попасть на сцену он перевелся в Госуниверситет аэрокосмического приборостроения, в котором возглавил команду. Впоследствии Хрусталёв стал капитаном «Сборной Санкт-Петербурга», которая триумфально выступала в Высшей лиге КВН, и приобрел популярность.

После завершения карьеры в Клубе веселых и находчивых Хрусталёв на несколько лет исчез с телеэкранов, сконцентрировавшись на работе в театре. В 2007 году его пригласили в Comedy Club, затем он стал ведущим Comedy Woman. В 2013 году телеведущий пришёл в «Вечерний Ургант». Первое время работа на Первом канале его шокировала: привыкнув быть в центре внимания, Хрусталёв болезненно воспринял, что Ургант все время «тянет одеяло на себя».

«Очень тяжело мне было. Думал: «Все! Я не могу находиться в этом состоянии. Мне надо уйти на ТНТ и умолять на коленях пустить меня обратно в Comedy Woman!» Но я удержался», — цитирует издание слова Хрусталева.

Впоследствии Хрусталёв смирился с ролью соведущего и посвятил себя, как он уверяет, абсолютной импровизации. Сегодня телеведущий уверяет, что основную часть заработка получает с корпоративов, зарплату с «Вечернего Урганта», по его словам, он жертвует на благотворительность.

В личной жизни Хрусталёва было не меньше потрясений. В начале «нулевых» он закрутил роман с юристом Викторией Дейчук. Пара прожила вместе около 10 лет, а потом неожиданно для всех рассталась. Женщина уверяла, что разрыв произошел, потому что Хрусталёв «остыл». Мать телеведущего уверяет, что он до последнего испытывал к Виктории самые теплые чувства: незадолго до расставания купил ей квартиру, машину, не отходил от неё, когда она получила серьезные травмы, попав в ДТП.

Следующие отношения у Хрусталёва завязались с коллегой по Comedy Woman Екатериной Варнавой. Звезды прожили вместе около года. Юмористка отмечала, что они «накачали друг друга положительными эмоциями и истощились». После расставания оба плакали.

Сегодня Хрусталёв живёт с певицей Марией Гончарук. Несмотря на то, что телеведущий ни разу не был женат, всех «своих» женщин он называет жёнами.

Шокирующие события в жизни и карьере сам Хрусталёв связывает с пагубной привычкой: около 10 лет он страдал алкоголизмом. В результате сумел наотрез отказаться от спиртного. Уверяет, что не будет пить до конца жизни. При этом не исключено, что затянувшаяся зависимость сказалась-таки на его здоровье. В ноябре прошлого года Хрусталёва госпитализировали в больницу в Сестрорецке. Телеведущий на своей странице в Instagram пояснил, что в госпиталь его отвез таксист, в машине которого он потерял сознание. Медики поместили соведущего «Вечернего Урганта» в реанимацию и были вынуждены ввести его в состояние медикаментозной комы. Хрусталев отметил, что причиной резкого ухудшения самочувствия стала «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления».

Сегодня телеведущий уверяет, что чувствует себя прекрасно, и обещает поклонникам больше не запускать свое здоровье.