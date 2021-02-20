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80 000 тысяч в месяц: Разин назвал размер платежей за ЖКХ в замке Галкина и Пугачевой 

Вероника Полынина 19 минут назад
80 000 тысяч в месяц: Разин назвал размер платежей за ЖКХ в замке Галкина
Фото: РИА Новости
Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин раскрыл стоимость услуг ЖКХ в замке Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь.
В интервью «Московскому комсомольцу» Разин прокомментировал жалобы знаменитостей на дороговизну коммунальных услуг.
По словам Разина, звездам российского шоубиза не стоило покупать квартиры в элитных жилых комплексах. А многие артисты вообще получили элитную недвижимость «на халяву», утверждает Разин.

«Я вам объясню: берется комплекс, застройщик дает на халяву квартиру или апартаменты какой-нибудь звезде, ну, например, Баскову или Лолите. Далее простые люди быстро скупают жилплощадь там, ведь со звездой жить рядом — это престижно!» — пояснил продюсер.

Он также оценил приблизительную стоимость услуг ЖКХ в замке Пугачевой и Галкина.

«Ориентировочно могу сказать, сколько стоят коммунальные платежи в Грязи, где у Галкина с Пугачевой замок. Я купил рядом, в Мешково, думаю, порядка 80 000 рублей в месяц. К слову, у меня аналогичная гостиница в Сочи столько стоит, правда, там 4500 квадратных метров», — заявил Разин.

Как писал «Рамблер», ранее телеведущий Максим Галкин рассказал своему коллеге Ивану Урганту, что экономит на коммунальных платежах за свой особняк, используя мелковаттные лампочки. Он назвал сумму в платежках «большой, но не большой-большой».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Иван Ургант , Андрей Разин , Максим Галкин , Алла Пугачева , Московский комсомолец
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