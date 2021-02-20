80 000 тысяч в месяц: Разин назвал размер платежей за ЖКХ в замке Галкина

«Ориентировочно могу сказать, сколько стоят коммунальные платежи в Грязи, где у Галкина с Пугачевой замок. Я купил рядом, в Мешково, думаю, порядка 80 000 рублей в месяц. К слову, у меня аналогичная гостиница в Сочи столько стоит, правда, там 4500 квадратных метров», — заявил Разин.