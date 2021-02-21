Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Галкин снялся «голый» в сапогах и короне 

Елена Прошина 1 час назад
Галкин снялся «голый» в сапогах и короне
Фото: РИА Новости
Комик Максим Галкин, возможно, опубликовал в инстаграме видеозапись, на которой запечатлен без одежды. Такое мнение высказали пользователи социальной сети.
Вчера юморист разместил ролик, на котором поет фрагмент из некой оперы, стоя на подоконнике в темной комнате, освещенной лишь светом от уличного фонаря или чего-то подобного. На видео можно разглядеть, что на нем надето что-то вроде сапогов, и нечто вроде короны. Есть ли на Галкине другие предметы одежды, разглядеть невозможно.

«Меня достали с вопросами о Маске. Вот мой ответ Nein! Nein! Nein! Меня можно увидеть только на Первом в "Точь-в-точь" (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.)!» — написал он в подписи к ролику.

В комментариях многие пользователи инстаграма высказали мнение, что на видео Галкин голый. Некоторые обвинили его в самолюбовании. Один из комментаторов задался вопросом, распугал ли комик всех домочадцев, другой — не одолжил ли сапоги у своей жены певицы Аллы Пугачевой.

«Почему многие считают, что голый? Очки оденьте. Прекрасно видно горло от водолазки и рукава, которые даже не обтягивают запястья», — отметил один из пользователей.

Видео дня. Российские звезды тратят миллионы на своих родителей
Комментарии
Шоу-бизнес , Максим Галкин , Алла Пугачева
Читайте также
Новости партнеров
Видео
С Андреем Мягковым простились в Москве
01:44
С Андреем Мягковым простились в Москве
Общество
Кот разгромил алкомаркет в Ростове
00:39
Кот разгромил алкомаркет в Ростове
Происшествия
Фура на полном ходу влетела в машину с полицейскими
00:47
Фура на полном ходу влетела в машину с полицейскими
Происшествия
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
00:37
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
Происшествия В мире
Курьер на мопеде заехал в трамвай в Москве
00:42
Курьер на мопеде заехал в трамвай в Москве
Новости Москвы Общество
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
01:11
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
Происшествия
Турист провалился в замерзший водопад в Сочи
03:00
Турист провалился в замерзший водопад в Сочи
Происшествия
Водитель выжил после падения самолета на машину
00:19
Водитель выжил после падения самолета на машину
Происшествия В мире
Автобус с детьми загорелся на трассе в Подмосковье
00:28
Автобус с детьми загорелся на трассе в Подмосковье
Происшествия Новости Москвы
«Киллера-пиротехника» задержали в Красноярске
00:55
«Киллера-пиротехника» задержали в Красноярске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение