Галкин снялся «голый» в сапогах и короне 

Комик Максим Галкин , возможно, опубликовал в инстаграме видеозапись, на которой запечатлен без одежды. Такое мнение высказали пользователи социальной сети.

Вчера юморист разместил ролик, на котором поет фрагмент из некой оперы, стоя на подоконнике в темной комнате, освещенной лишь светом от уличного фонаря или чего-то подобного. На видео можно разглядеть, что на нем надето что-то вроде сапогов, и нечто вроде короны. Есть ли на Галкине другие предметы одежды, разглядеть невозможно.

«Меня достали с вопросами о Маске. Вот мой ответ Nein! Nein! Nein! Меня можно увидеть только на Первом в "Точь-в-точь" (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.)!» — написал он в подписи к ролику.

В комментариях многие пользователи инстаграма высказали мнение, что на видео Галкин голый. Некоторые обвинили его в самолюбовании. Один из комментаторов задался вопросом, распугал ли комик всех домочадцев, другой — не одолжил ли сапоги у своей жены певицы Аллы Пугачевой