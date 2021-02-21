Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Цымбалюк-Романовская объяснила расставание с Джигарханяном деменцией актера 

Елена Прошина 25 минут назад
Цымбалюк-Романовская объяснила расставание с Джигарханяном деменцией актера
Фото: РИА Новости
Виталина Цымбалюк-Романовская рассталась с актером Арменом Джигарханяном из-за ухудшения состояния его здоровья. Об этом, как сообщает «Телепрограмма», она рассказала сама.
Цымбалюк-Романовская, как сообщал «Рамблер», была третьей женой Джигарханяна. Они поженились в 2016-м, а в 2017-м развелись. В ноябре 2020-го актер скончался в возрасте 85 лет в результате остановки сердца. На днях его экс-супруга назвала преклонный возраст и нелучшее состояние здоровья серьезными недостатками Джигарханяна.

« (У него. — Прим. ред.) начала прогрессировать деменция. Из-за этого мы и расстались», — сообщила она.

В январе Цымбалюк-Романовская рассказала, что влюбилась в Джигарханяна, когда ей было 16 лет, впервые встретилась с ним в 20 в его гримерной, куда он пригласил ее как поклонницу. Во второй раз они встретились гораздо позже в Москве. Актер пригласил будущую жену на репетицию спектакля, потом — на ужин в грузинском ресторане, а потом — домой «чай попить».
Цымбалюк-Романовская призналась, что приняла приглашение, потому что кокетничать бессмысленно, когда к тебе идет твоя мечта. Она рассказала, что очень волновалась, но понимала, что Джигарханян — это ее человек. На следующий день актер отвез ее на вокзал, проводил в Киев и пообещал приглашать в Москву.
Видео дня. Российские звезды тратят миллионы на своих родителей
Комментарии
Шоу-бизнес , Армен Джигарханян
Читайте также
Новости партнеров
Видео
С Андреем Мягковым простились в Москве
01:44
С Андреем Мягковым простились в Москве
Общество
Кот разгромил алкомаркет в Ростове
00:39
Кот разгромил алкомаркет в Ростове
Происшествия
Фура на полном ходу влетела в машину с полицейскими
00:47
Фура на полном ходу влетела в машину с полицейскими
Происшествия
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
00:37
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
Происшествия В мире
Курьер на мопеде заехал в трамвай в Москве
00:42
Курьер на мопеде заехал в трамвай в Москве
Новости Москвы Общество
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
01:11
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
Происшествия
Турист провалился в замерзший водопад в Сочи
03:00
Турист провалился в замерзший водопад в Сочи
Происшествия
Водитель выжил после падения самолета на машину
00:19
Водитель выжил после падения самолета на машину
Происшествия В мире
Автобус с детьми загорелся на трассе в Подмосковье
00:28
Автобус с детьми загорелся на трассе в Подмосковье
Происшествия Новости Москвы
«Киллера-пиротехника» задержали в Красноярске
00:55
«Киллера-пиротехника» задержали в Красноярске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение