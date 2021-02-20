Светлаков поведал об изменившемся отношении к празднованию Дня святого Валентина

Актер и продюсер Сергей Светлаков и его жена Антонина в День влюбленных уезжают за город, чтобы побыть вдвоем. Об этом он рассказал «Телепрограмме».

«Пять лет назад мне было все равно, как я проведу День всех влюбленных. Сейчас уже нет, жена ждет подарка хотя бы в виде какого-то похода в кино. Мы два года подряд ездим за город, в отель, убегаем от детей и проводим время вдвоем», — заявил артист.

По мнению Светлакова, в России есть два общих для всех праздника — Новый год и День Победы. Остальные «навязаны или календарем, или государством».

Однако, как отметил Светлаков, в будущем «по-настоящему государственными» могут стать еще и День влюбленных и День матери.

«Любовь и мама — это основополагающие вещи для любого человека. Поэтому я в эти праздники верю», — пояснил он.

Как сообщал «Рамблер», Сергей Светлаков и Антонина Чеботарева женаты с 2013 года и растят двоих сыновей — 7-летнего Ивана и 3-летнего Максима.