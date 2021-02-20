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Пока в гнезде на чердаке: Наташа Королева объяснила отказ покупать квартиру сыну 

Вероника Полынина 1 час назад
Королева объяснила отказ покупать квартиру сыну
Фото: Instagram
Певица Наташа Королева объяснила поклонникам, почему ее 19-летний сын до сих пор живет с родителями.
Отвечая на вопросы о сыне в сторис Instagram, Наташа Королева сообщила, что у него нет собственного жилья.

«Когда сможет заработать и содержать, тогда будет, а пока гнездо на чердаке в родительском доме! Романтика!» — написала певица.

Также Королева рассказала, что сын учится во ВШЭ на япониста и подрабатывает частными уроками японского языка. Кроме того, он пробует себя как музыкант и не так давно выпустил дуэт с мамой — новую версию хита «Дельфин и русалка».
Как писал «Рамблер», 19 февраля Архипу Глушко исполнилось 19 лет. Наташа Королева поздравила сына грустным стихотворением, написанным телеведущей, певицей и юристом Екатериной Гордон.
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