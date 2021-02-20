Дочь Заворотнюк обнародовала новое фото актрисы

24-летняя Анна Заворотнюк нарушила молчание и посвятила откровенный пост своей главной беде — мама инстадивы, 49-летняя актриса Анастасия Заворотнюк , уже больше двух лет сражается с раком мозга.

Девушка призналась, что долгое время сомневалась, стоит ли поднимать наболевшую тему в Instagram. Однако она поняла, что не может больше притворяться, что проблемы нет, и делать вид, что все в порядке.

«Последние два года были самыми тяжелыми в моей жизни. Любой человек, который когда-либо сталкивался с серьезной болезнью очень близкого человека, поймет меня сейчас. Мне невероятно тяжело, но я не хочу, чтобы меня жалели», — заявила Анна.

По словам наследницы звезды сериала «Моя прекрасная няня», мысли о семейной драме не покидают ее ни на минуту. Девушке даже пришлось обратиться за помощью к психологу.

«Моя боль каждый день, каждую минуту со мной, она никуда не уходит. Огромная дыра в груди», — написала Заворотнюк-младшая, попросив поклонников воздержаться от дальнейших расспросов о состоянии ее мамы.

К посту Анна прикрепила снимок с родительницей, которого ранее не было в Сети. Улыбающиеся родственницы сделали селфи в машине. Выглядящая абсолютно здоровой Анастасия была за рулем. Она с удовольствием позировала в черном кожаном платье.

«2017 год. Момент абсолютного счастья запечатлен на этом дорогом мне снимке. Я люблю тебя», — эмоционально подписала кадр инстадива.

Подписчики девушки постарались поддержать ее.