Дочь Заворотнюк обнародовала новое фото актрисы

24-летняя Анна Заворотнюк нарушила молчание и посвятила откровенный пост своей главной беде — мама инстадивы, 49-летняя актриса Анастасия Заворотнюк, уже больше двух лет сражается с раком мозга.
Девушка призналась, что долгое время сомневалась, стоит ли поднимать наболевшую тему в Instagram. Однако она поняла, что не может больше притворяться, что проблемы нет, и делать вид, что все в порядке.
«Последние два года были самыми тяжелыми в моей жизни. Любой человек, который когда-либо сталкивался с серьезной болезнью очень близкого человека, поймет меня сейчас. Мне невероятно тяжело, но я не хочу, чтобы меня жалели», — заявила Анна.
По словам наследницы звезды сериала «Моя прекрасная няня», мысли о семейной драме не покидают ее ни на минуту. Девушке даже пришлось обратиться за помощью к психологу.
«Моя боль каждый день, каждую минуту со мной, она никуда не уходит. Огромная дыра в груди», — написала Заворотнюк-младшая, попросив поклонников воздержаться от дальнейших расспросов о состоянии ее мамы.
К посту Анна прикрепила снимок с родительницей, которого ранее не было в Сети. Улыбающиеся родственницы сделали селфи в машине. Выглядящая абсолютно здоровой Анастасия была за рулем. Она с удовольствием позировала в черном кожаном платье.
«2017 год. Момент абсолютного счастья запечатлен на этом дорогом мне снимке. Я люблю тебя», — эмоционально подписала кадр инстадива.
Подписчики девушки постарались поддержать ее.
«Здоровья мамочке», «Вы со всем справитесь», «Все обязательно будет хорошо», «Красотки! Еще сделаете много таких фотографий», — написали интернет-пользователи.