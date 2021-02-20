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«Дебилы»: Шепелев отреагировал на слухи о закрытии программы «Ты как я» 

Вероника Полынина 1 час назад
Шепелев опроверг слухи о закрытии программы «Ты как я»
Фото: РИА Новости
Телеведущий Дмитрий Шепелев опроверг слухи о закрытии его программы «Ты как я» и уходе с телеканала ТНТ.
Слухи о том, что семейное шоу Шепелева «Ты как я» не продлили на второй сезон, ходят уже несколько недель.
В сторис Instagram Шепелев отреагировал на них словами: «Закрыли? Не слышал».
Отвечая на вопрос подписчиков, почему появляется подобная информация, Шепелев написал: «Потому что дебилы, как говорит Сергей Лавров».
Чтобы окончательно успокоить поклонников, телеведущий опубликовал фото со съемок, которое, по его словам, было сделано на этой неделе.
Как сообщал «Рамблер», Дмитрий Шепелев уволился с Первого канала в феврале 2020 года. До этого в интервью он неоднократно заявлял, что устал от скандального характера передач, которые ему предлагают вести, и хотел бы снова создавать позитивный развлекательный контент. Впоследствии Шепелев появлялся в качестве ведущего семейного шоу «Ты как я» на телеканале ТНТ.
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Шоу-бизнес , Сергей Лавров , Дмитрий Шепелев
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