Ксения Бородина раскритиковала мужчин с маникюром

В последнее время все чаще можно встретить мужчину с губной помадой или стрелками на глазах, и в салонах красоты представителей сильного пола становится всё больше.

Общественность уже давно не удивляют гендерно-нейтральная косметика, средства для ухода за кожей и волосами и лаки для ногтей. Несмотря на то, что эта тенденция скорее характерна для Запада, многие российские знаменитости не прочь накрасить ногти цветным лаком. Так, Егор Крид , Моргенштерн и Даня Милохин не перестают хвастаться своим маникюром в социальных сетях. Правда, девушки их в этом не поддерживают.

Недавно Клава Кока высказалась у себя в Instagram на эту тему. Девушка раскритиковала мужчин с цветным маникюром.

«Пацаны с цветным маникюром — это ту мач. Куда мы катимся? Ребят, я вас очень люблю, но я начинаю всерьёз переживать», — написала девушка.

Мнение Клавы Коки разделяет и телеведущая Ксения Бородина . Она считает, что в современном мире становится все меньше настоящих мужчин.