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Ксения Бородина раскритиковала мужчин с маникюром: «Раньше мужики к этому не стремились» 

Popcake.tv 1 час назад
Ксения Бородина раскритиковала мужчин с маникюром
Фото: Instagram
В последнее время все чаще можно встретить мужчину с губной помадой или стрелками на глазах, и в салонах красоты представителей сильного пола становится всё больше.
Общественность уже давно не удивляют гендерно-нейтральная косметика, средства для ухода за кожей и волосами и лаки для ногтей. Несмотря на то, что эта тенденция скорее характерна для Запада, многие российские знаменитости не прочь накрасить ногти цветным лаком. Так, Егор Крид, Моргенштерн и Даня Милохин не перестают хвастаться своим маникюром в социальных сетях. Правда, девушки их в этом не поддерживают.
Недавно Клава Кока высказалась у себя в Instagram на эту тему. Девушка раскритиковала мужчин с цветным маникюром.

«Пацаны с цветным маникюром — это ту мач. Куда мы катимся? Ребят, я вас очень люблю, но я начинаю всерьёз переживать», — написала девушка.

Мнение Клавы Коки разделяет и телеведущая Ксения Бородина. Она считает, что в современном мире становится все меньше настоящих мужчин.

«Раньше мужики не стремились красить ногти. Благодаря воспитанию вырастали настоящие мужики», — поделилась своим мнением Бородина.

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Шоу-бизнес , Крид , Клава Кока , Ксения Бородина
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