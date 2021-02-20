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Бывшую солистку «Пропаганды» обманули на 350 тысяч рублей 

Lenta.ru 1 час назад
Экс солистку «Пропаганды» обманули на 350 тысяч рублей
Фото: @vikavoronina_official
Бывшую солистку женской поп-группы «Пропаганда» Викторию Воронину обманули на 350 тысяч рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Представители экс-вокалистки обратились в полицию с заявлением. Они пожаловались на то, что певицу обманули, пообещав продвижение ее песни «С***, не дави» в соцсети «ВКонтакте».
По информации, с сентября 2020 года они вели переговоры с неким предпринимателем, который обещал помочь с продвижением композиции. В начале января текущего года ему перевели на счет 350 тысяч рублей. Согласно заключенному сторонами договору, песня должна была находиться на лидирующих позициях чарта соцсети в течении 18 дней, однако этого не произошло. С мужчины потребовали вернуть средства обратно из-за невыполненных обязательств, но он не стал этого делать.
Российская женская поп-группа «Пропаганда» была основана в 2001 году. Изначально она состояла из Виктории Ворониной, Юлии Гараниной и Виктории Петренко. Состав коллектива неоднократно менялся. Они наиболее известны по таким песням, как «Мелом», «Дождь по крышам», «Яй-я», «Супер-Детка», «Знаешь», «Фиолетовая пудра».
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Шоу-бизнес , Юлия Гаранина , Виктория Петренко , Виктория Воронина
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