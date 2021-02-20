Экс солистку «Пропаганды» обманули на 350 тысяч рублей

Бывшую солистку женской поп-группы «Пропаганда» Викторию Воронину обманули на 350 тысяч рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Представители экс-вокалистки обратились в полицию с заявлением. Они пожаловались на то, что певицу обманули, пообещав продвижение ее песни «С***, не дави» в соцсети «ВКонтакте».

По информации, с сентября 2020 года они вели переговоры с неким предпринимателем, который обещал помочь с продвижением композиции. В начале января текущего года ему перевели на счет 350 тысяч рублей. Согласно заключенному сторонами договору, песня должна была находиться на лидирующих позициях чарта соцсети в течении 18 дней, однако этого не произошло. С мужчины потребовали вернуть средства обратно из-за невыполненных обязательств, но он не стал этого делать.